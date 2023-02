SkyShowtime er endelig på Samsungs TV-er

Lanserte ny app i dag.

SkyShowtime har fått app for Samsungs Smart-TV-er. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Strømmetjenesten SkyShowtime får endelig en app for Samsungs TV-er, fem måneder etter lansering.

Den ble sluppet i dag, 14. februar, og kan lastes ned fra Samsungs app-butikk som du finner på TV-en din.

Siden strømmetjenesten ble lansert i fjor har den hatt egne apper for LGs WebOS, som bare LG selv bruker, samt TV-er med Android TV, som Sony, Philips, TCL og Panasonic.

Samsungs TV-er bruker et eget system som heter Tizen, som den nye appen er optimalisert for. SkyShowtime skriver i en pressemelding at appen kan brukes med Samsung-TV-er så lenge de er årsmodell 2017 eller senere, og kjører Tizen 3.0 eller nyere.

Presenterte nye serier

I forbindelse med at selskapet akkurat er ferdig med å rulle ut i Europa, fortalte de at nye og eksklusive serier som Fatal Attraction og Grease: Rise of the Pink Ladies, A Town Called Malice, Lioness og Rabbit Hole kommer til tjenesten de neste månedene. Det gjør også den seneste sesongen av Yellowstone.

SkyShowtime er et resultat av at ViacomCBS slo seg sammen med Comcast for et års tid siden. Strømmetjenesten har blant annet innhold fra katalogene til Sky, NBCUniversal, Universal Pictures, Showtime, Paramount Pictures, Nickelodeon og Peacock. Tjenesten skal også by på en rekke Dreamworks-filmer.

Dexter, Twin Peaks, Frasier, Downtown Abbey, Yellowstone, Homeland, NCIS, Parks and Recreation, The Office, Star Trek: Strange New Worlds og Halo-serien er noen av seriene du kan se på tjenesten, som også skryter av å tilby flere kinofilmer, som betyr at du ikke må vente så lenge med å se dem.

Fra Star Trek-serien. Kamera CBS Studios.

Mangler 4K-oppløsning

I tillegg til å kunne strømmes fra nettleser, samt ha egne apper for moderne smart-TV-er, er SkyShowtime tilgjengelig gjennom distributørerene Allente, RiksTV, Strim, Telia og Telenor.

Tjenesten koster 79 kroner i måneden. Til sammenligning koster Netflix fra 89 til 159 kroner i måneden, Disney+ og HBO Max 89 kroner i måneden, Prime Video 65 kroner i måneden og Apples TV+-tjeneste 59 kroner i måneden.

Tjenesten har imidlertid ett stort ankepunkt. Ingen serier eller filmer er tilgjengelige med 4K HDR-oppløsning, noe alle konkurrentene deres tilbyr.

Da tjenesten ble lansert i fjor høst fortalte selskapet at de jobbet med å få på plass 4K HDR-støtte, men dette har altså ikke kommet på plass enda. Det til tross for at Paramount+, som nå er en del av SkyShowtime, hadde serier og filmer med denne kvaliteten.