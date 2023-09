Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nye iPhone får kritikk for å bli svært varm i bruk

– Kompromisser i kjølesystemet, hevder prominent analytiker.

Apples iPhone 15 Pro og Pro Max ser ut til å slite med å kvitte seg med varme, spesielt under lading og i tyngre bruk. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Stein Jarle Olsen Publisert i går 10:13 Lagre

Pro-modellene av iPhone 15 kan se ut til å ha et visst problem med at de blir svært varme i bruk og kanskje spesielt under lading. En rekke brukere, deriblant mange teknologiskribenter og -influensere, har gått ut og klaget på varmeutviklingen i iPhone 15 Pro og Pro Max.

– Jeg trodde folk overdrev, men nei, dette er ikke bra, skriver 3D-tegner Ian Zelbo hos 9to5Mac på X. Han forklarer at hans 15 Pro Max blir ekstremt varm under lading, og og temperaturen er spesielt høy mellom 25 og 60 prosent.

Både Rjeytech og Gadgetsboy med flere skriver at Pro Max blir så varm i bruk at du knapt kan holde den om du ikke har et etui rundt telefonen.

Under lading og langvarig bruk

Aamir Siddiqui hos Android Authority skriver at hans Pro Max med iOS-versjon 17.0.2 blir varmest i to scenarier. Det første er når den lader med en rask lader, nærmere bestemt en som kan levere inntil 65 watt.

– Med denne laderen blir min iPhone 15 Pro Max så varm at det blir ukomfortabelt når jeg holder telefonen uten et etui. Når jeg bruker den med etui kan jeg kjenne varmen gjennom etuiet. Å bruke en 15-watts USB PD-lader eliminerer varmen, men ladingen er også treigere enn den allerede var, skriver han.

Det andre scenariet er under lange perioder med bruk, ofte med bytting mellom chatteapper og å se reels-videoer på Instagram, skriver Siddiqui.

– Telefonen blir varm i området på høyre side under kameraøyen. Dette er uten å spille, uten å være plugget inn for å lade og kun på wifi, så varmen er uforklarlig, skriver han.

Siddiqui påpeker også at varmeutviklingen fortsetter også etter at reindekseringen av filer på telefonen hans skal være unnagjort, noe som vanligvis påvirker både varmeutvikling og batteritid i starten fordi telefonen jobber ekstra hardt for å få satt opp alt.

Les også Med iPhone 15 Pro endrer Apple alt, uten å vise det

Analytiker: - Kompromisser for lavere vekt

iPhone 15 Pro og Pro Max benytter en ny og avansert prosessor kalt A17 Pro, som bruker en såkalt 3-nanometers produksjonsprosess, mens iPhone 15 og 15 Plus fortsatt bruker «fjorårets» A16 Bionic. Dette skal imidlertid ikke være grunnen til problemene, ifølge den velrenommerte analytikeren Ming-Chi Kuo hos TF Securities.

– Mine undersøkelser indikerer at varmeproblemene med iPhone 15 Pro-serien ikke er relatert til TSMCs avanserte 3 nm-node. Hovedgrunnen er sannsynligvis kompromissene som ble gjort i kjølesystemet for å oppnå lavere vekt, slik som redusert varmespredningsområde og bruken av en titanramme, som påvirker den termiske effektiviteten negativt, skriver han hos Medium.

Kuo skriver det er ventet at Apple vil gjøre noe med problemet gjennom programvareoppdateringer, men at det vil være begrenset hva de kan gjøre uten å senke prosessorytelsen.

– Hvis Apple ikke tar hånd om dette problemet, kan det påvirke salget av iPhone 15 Pro-serien over dens levetid, skriver han.

Apple har foreløpig ikke kommentert saken.