Ny Steam Deck lansert

Kamera Valve

Anders Brattensborg Smedsrud Publisert i går 16:05 Lagre

Torsdag kveld lanserte Valve overraskende en oppgradert versjon av Steam Deck. Altså den håndholdte spillmaskinene som kjører sitt eget operativsystem og lar deg spille de fleste titlene fra Steam-biblioteket ditt.

Nykommeren får blant annet et raskt OLED-panel, bedre batteritid og lavere vekt.

Så heter den også «Steam Deck OLED».

Valve lanserte aldri den originale Steam Deck her i Norge, men i sommer begynte enkelte butikker å tilby den via import. Vi likte den godt da vi testet den, og synes den var smidigere å bruke enn den Windows-baserte ROG Ally.

Noe av det vi hadde å utsette på den handlet om skjermen, som fremsto litt livløs.

Stor skjermoppgradering

Det vil endre seg med OLED-modellen, ettersom disse panelene er viden kjent for å levere sterke farger og et dynamisk bilde med bunnløst sortnivå. Den nye skjermen er mye mer lyssterk, med 600 nits normalt, eller inntil 1200 nits i HDR-modus.

Skjermen har også vokst fra 7 til 7,4 tommer, og ikke minst: blitt raskere. Med 90 Hz kan du forvente mye bedre flyt i spill enn 60 Hz-modusen til forgjengeren.

Kamera Valve

Bedre batteritid

OLED-paneler er mer energieffektive enn LCD-panelet til forgjengeren.

Sammen med 25 prosent større batteri, nå 50 Wh, mener Valve du kan forvente 30 til 50 prosent lengre brukstid. De estimerer 3 til 12 timer, basert på spill og innstillinger. Vi målte mellom halvannen til seks timer på forgjengeren, så det beste estimatet høres noe optimistisk ut.

Lover mindre støy og varme

Med litt raskere minne kan det være OLED-modellen gjør det hakket bedre i enkelte spill, selv om systembrikken ellers har samme spesifikasjoner. I OLED-modellen er den likevel produsert med 6 nm-teknologi heller enn forgjengerens 7 nm, som gir lavere strømforbruk. Sammen med en større kjøleribbe og ny vifteløsning skal den lage mindre støy.

De som har spilt på originalen vet at den både kan bli varm og oppleves litt masete til tider, så det er bra Valve tar tak i dette nå.

Ellers har berøringsskjermen blitt mer presis, og Steam Deck har fått WiFi 6E, som åpner for enda høyere nedlastingshastigheter.

Den er også fem prosent lettere, noe som vil være veldig kjærkomment gitt den fortsatt noe høye totalvekten på rundt 640 gram.

Kamera Valve

Rundt to år til «Steam Deck 2»

Til The Verge sier for øvrig Valve at Steam Deck OLED kan sees på som «den siste Steam Deck 1», og at en «Steam Deck 2» ikke vil skje før det blir mulig å oppnå virkelige generasjonsforbedringer innenfor ytelse. En slik håndholdt er de ganske sikre på at de vil ha klar i løpet av «de neste par årene». De ønsker ikke at Steam Deck skal få årlige oppgraderinger.

Ettersom Valve ikke tilbyr Steam Deck selv her i Norge har det trolig ikke så mye å si for oss, men prismessig tar uansett Steam Deck OLED med 512 GB lagring over for forgjengerens 256 GB-modell. En ny 1 TB-modell erstatter også den gamle 512 GB-versjonen uten at prisen øker.

Frem til de gamle modellene er solgt ut får de et priskutt på rundt 100 dollar.

I EU, som vi formoder også betyr våre naboland Sverige og Danmark, blir Steam Deck OLED tilgjengelig fra 16. november.