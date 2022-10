Kjent Minecraft-skaper viste endelig sitt sanne ansikt

Skapte Twitterstorm.

Den for mange svært kjente Minecraft-streameren «Dream», som egentlig heter Clay, har frem til nå kun vært kjent som en eggefarget smilefjesmaske. Men nå har Youtuberen, som har over 30 millioner abonnenter, tatt av seg masken.

Den 23 år gamle streameren og Youtuberen begynte å legge ut videoer tilbake i 2019. Dream er for de aller fleste best kjent for videoserien Minecraft Manhunt, hvor en spiller – hovedsakelig Dream – måtte løpe til slutten av spillet mens andre spillere jaktet på ham.

Hele denne tiden har han vært gjemt bort bak masken sin, men nå har han altså «vist sitt sanne ansikt». Hvorfor? Fordi hans Minecraft-kamerat, og Youtuber, «GeorgeNotFound» skal flytte til USA, og de to skal sammen lage innhold som også involverer Dreams ansikt. Dessuten skal han angivelig ha blitt lei av at folk prøvde å finne ut hvordan han så ut hele tiden.

Derimot kommer han ikke til å endre på streaming-oppsettet sitt, med den ansiktsløse Dream.

Blir «mobbet» for fjeset sitt

Reaksjonene er stort sett positive, men noen lager selvsagt kvalm. Slik som at noen mener han ligner på Shrek-karakterer, hashtagger er laget om at han må ta på seg masken igjen, og «alle» snakker om at han er stygg.

Verst er likevel at han det i et mer alvorlig tilfelle også involverer trusler på livet. Han skal visstnok ha tatt dette med humor, til tross for at det undersøkes av FBI.

Fan-kunst om Dream

Han har tidligere uttalt at han egentlig ikke planla å være så hemmelig, men at dette kan ha bidratt til en «hype», som tross alt har tjent ham godt. Kotaku poengterer også at han tross alt heller ikke har hatt det store behovet for å være synlig på kamera, ettersom hans popularitet har vært knyttet til hans spillferdigheter.

I den samme videoen hvor han snakker om «hemmeligholdet» av sin identitet, snakker han også positivt om all «fan-kunsten» som har blitt laget om ham, hvorav de aller fleste inkluderer den eggefargede masken. Han ber samtidig om at følgerne hans ikke slutter å lage denne kunsten.