Nå kan du generere AI-bilder rett i Bings praterobot

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Mens hovedkonkurrenten Google febrilsk forsøker å få bakt sin egen kunstige intelligens inn sin søkemotor, fortsetter Microsoft ufortrødent med å videreutvikle «nye Bing» – som nå stadig flere har fått tilgang til.

Tidligere denne uken åpnet nemlig Microsoft for muligheten til å bruke Bings praterobot til å generere bilder med «AI-kunstroboten» Dall-E, som vi blant annet omtalte grundig i fjor.

Dette selvfølgelig takket være Microsofts solide partnerskap med OpenAI – selskapet som ikke bare står bak GPT-4-språkmodellen som Bing benytter seg av, men som også har utviklet nettopp den aktuelle bildegeneratoren Dall-E.

Integreringen betyr at det nå er mulig å generere både kompleks tekst og bilder i samme vindu.

Kan være litt prippen

Samtidig skal det legges til at verktøyet – i hvert fall enn så lenge – kommer med en del begrensninger. For det første må du velge «kreativ samtalestil» når du starter praten, og for det andre støtter selve bildegeneratoren kun engelsk språk akkurat nå.

Men det går fint an å bruke selve chatten på både norsk og engelsk, så dette burde strengt tatt ikke by på de helt store problemene for de fleste brukere her i Norge.

I tillegg må vi nevne at Microsoft skal ha gjort sin Bing-versjon av Dall-E ganske konservativ for å unngå det de selv kaller «harmful or unsafe images». Det betyr at dersom systemet mener du prøver å generere noe som kan være litt over kanten, vil du snarere få en advarsel enn et bilde å kikke på.

Sperren inkluderer en liste med fy-ord, og det klassiske problemet er at vi da ikke kan prøve oss på en kjøttmeis eller blåmeis – henholdsvis great tit og blue tit på engelsk. Men denne gangen kom vi oss faktisk rundt dette ved å inkludere ordet bird i tillegg.

Bing Bildeoppretting

Selve bildegenereringsdelen har Bing kalt for Bildeoppretting eller Image Creator, og dersom du ikke er interessert i å gå via Bing-chatten kan du heller ta turen rett til startsiden for verktøyet.

Her kan du ta en kikk på forskjellige eksempler, samt se din egen historikk. I tillegg kan du se hvor mange «forsterkninger» du har, det vil si hvor mange bilder du kan generere i døgnet uten at du må vente så fryktelig lenge. For med en slik tjeneste er kapasiteten forståelig nok begrenset.