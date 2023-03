Philips Hues Matter-oppdatering blir forsinket

Kamera Philips Hue

Den nye smarthus-standarden «Matter» i ferd med å rulles ut i disse dager, men støtte fra de største aktørene går tregt.

Philips Hue Huben skulle oppdateres med Matter innen første kvartal i 2023, slik at alle deres smartlys kunne kommunisere med andre smarte dingser.

Nå nærmer deadlinen seg, og støtten er fortsatt ikke på plass. Og vi må alle smøre oss med tålmodighet, for den etterlengtede oppdateringen er forsinket.

Dette skal en representant for Signify, eierne av Philips Hue, ha fortalt The Verge.

Alt skal snakke med alt

Den nye standarden Matter skal sikre at «alle» smartdingser kan snakke med hverandre, og et er resultat av en allianse av en rekke av de største aktørene i smarthjemsbransjen, deriblant Apple, Google, Amazon, Samsung og Signify. Standarden skal sikre at alle dingsene dine - uavhengig merke og modell - kommuniserer med hverandre. Og på den måten gjøre hjemmet ditt enda litt smartere.

Men nå skal Signify altså ha opplyst at de ønsker å bruke mer tid på å «få det riktig».

Til The Verge skal representanten fra Signify, Kelly Gramuglia, ha antydet at grunnen til forsinkelsen også handlet om andre aktører, som er sene i utrullingen av sine programvareoppdateringer.

– Lanseringen av Matter er medavhengig av andre aktører innen smarthusbransjen, skal hun ha uttalt.

Amazon og Samsung henger bak

Blant dem som fortsatt henger igjen er Amazons Alexa- og Samsungs SmartThings kontrollere, som ikke støtter Matter enda.

Og hverken Google eller Amazons smarthusapper fungerer på iOS. Den nyeste versjonen av Apple TV har imidlertid både Matter og Thread.

Nesten alle Hue-lysene vil få Matter-støtte

Når Matterstøtten endelig rulles ut, vil derimot nesten alle Hues lys bli kompatible med Matter-økosystemet. Inkludert deres originale pære som ble lansert i 2012.

De eneste Hue-produktene som ikke vil få Matter støtte er Hue Play Sync Box og Tap Dial Switch.

