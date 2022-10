YouTube med nye funksjoner: nå kan du zoome inn på videoer

YouTube har kommet med et par nye oppdateringer som gjør det enklere å se videoer i detalj: zoom og «kapittelsøking».

Angivelig skal YouTube ha fått en rekke forespørsler om muligheten for å implementere en zoom-funksjon i videoavspillingen, som er grunnen til at de nå har lansert den, skriver Techradar. I tillegg til denne funksjonen kommer det også en annen funksjon som enklere skal la deg detaljstyre nøyaktig hvor i videoen du ønsker å starte.

Minuset er at funksjonene ikke later til å være tilgjengelig for alle brukere enda, og kun er tilgjengelig på mobil eller nettbrett.

Zoom-funksjon

I praksis betyr implementeringen av zoom-funksjonen at du skal kunne zoome-inn og ut av en video når den er i fullskjerm. Og da altså ikke av typen hvor du må holde to fingre på skjermen, for så å gå tilbake til standard så fort du slipper taket.

YouTube selv skriver at tanken er at du skal kunne se innhold i bedre detalj, og angivelig er det også det som skjer ved bruk - vi har derimot ikke tilgang på funksjonen enda og har således ikke fått testet ordentlig.

For å zoome inn på innhold gjør du dette:

Når videoen er i fullskjermmodus, trykker du på den med to fingre.

Mens du trykker på skjermen, beveg begge fingrene fra hverandre (slik du ellers gjør når du zoomer inn på bilder på mobilen eller nettbrettet)

Voilá: du kan nå se videoen i det nye zoomnivået.

For å zoome ut, gjør du samme handling, bare motsatt retning.

«Kapittelsøking»

Til nå har de fleste av oss blitt vant til miniatyrbildene som kommer opp når du drar den rød «retningsmarkøren» frem og tilbake i en video, for å starte videoen på en helt spesifikk plass.

Prosessbaren nederst i videoen.

Men denne er ikke helt presis, og således er det enkelt å bomme på sekundene du ønsker å spille av videoen fra.

Det er her «kapittelsøking» kommer inn, som altså åpner en helt egen avspillingsbar, som lar deg velge nøyaktige sekundet du ønsker å spille av. Den nye funksjonen skal også vise en graf som viser hvilke deler av en video som er mest sett.

Funksjonen skal angivelig være tilgjengelig både for mobil og pc.

Slik bruker du den:

Trykk på skjermen for å se avspillingsbaren

Dra den rød retningsmarkøren opp

Nå skal du kunne se kapitteldelene i en bar under avspillingsbaren

Flytt den rød markøren dit du ønsker

Velg hvor du vil spille av fra

For å avslutte søkeren, trykk på X