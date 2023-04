Over og ut for PC-utstyr fra Microsoft

Nå skal det kun satses på Surface-enheter.

Designer Compact Keyboard fra Microsoft. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Vegar Jansen 29. april 2023, 18:22

De fleste tenker nok i hovedsak på operativsystemet Windows eller kanskje en av Surface-maskinene når vi nevner Microsoft. Men selskapet har også i mange tiår vært både viktige og store innen PC-tilbehør som tastaturer, datamus og webkameraer.

Men nå skal det blir helt slutt på Microsoft-merket maskinvare, melder en av selskapets representanter til The Verge. Ikke at de skal slutte helt med å produsere tilbehør for PC-markedet, men fremover skal alt visstnok gå under Surface-paraplyen.

Dette inkluderer utstyr som mus, tastaturer, styluspenner, dokkingstasjoner og så videre.

For oss som har testet og sjekket Surface-enheter en stund, betyr dette som regel skikkelig kvalitet, men også høye priser. Det kan da være dårlige nyheter for de av dere som liker de stadig gode, men også betraktelig rimeligere alternativene med Microsoft-navnet på.

Som et eksempel kan vi ta en kikk på hva Microsoft i skrivende stund tilbyr av tastaturer fra sine hjemmesider. Her finner vi ti varer med en normalpris mellom 340 og 1300 kroner, hvorav det dyreste er et såkalt «Surface Keyboard».

Microsofts ergonomiske tastaturer finner vi for eksempel på mange kontorer. Kamera Microsoft

De andre tastaturene er merket Microsoft og er rimeligere. De kommer også med forskjellig design og er tilpasset vidt forskjellige behov. Men fremover vil altså ikke disse erstattes etter hvert som kundene plukker de fra butikkhyllene, skal vi tro Microsofts talsmann.

Samtidig kan vi heller ikke utelukke at det kommer nye og relativt rimelige modeller også under Surface-navnet. Likevel sier Microsoft ingenting om det akkurat nå i hvert fall.

Mange andre aktører, men...

Microsoft IntelliMouse Explorer fra 1999 til venstre, den langt nyere Pro IntelliMouse til høyre. Vil vi få en ergonomisk Surface-mus i fremtiden? Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Selv om Microsoft nå skulle kutte hardt i utvalget av PC-utstyr vil nok de færreste miste nattesøvnen av den grunn. Det er jo stadig flere andre og gode aktører på markedet, men vi lurer jo også litt på hvem som virkelig skal konkurrere med Logitech i de lavere prisklassene om ikke Microsoft vil satse der.

I tillegg er det jo også litt vemodig å se at en såpass etablert og stødig aktør plutselig forsvinner fra et hjørne i dataverdenen der de har vært så viktige og hatt så mye å si.

Microsoft kom for eksempel med sin første datamus allerede i 1983, og i 1999 var de i stor grad ansvarlige for overgangen til optiske mus med sin populære IntelliMouse.

