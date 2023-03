Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nå støtter Netatmos værstasjon Googles taleassistent

Jo, Google Home er stadig forvirret over at data fra utendørsmodulen går via innendørsmodulen, men temperaturen er i det minste korrekt. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen

Den populære og relativt smarte værstasjonen fra Netatmo er endelig blitt kompatibel med taleassistenten i Google Home. Dette gjør den selvsagt enda mer anvendelig – har du for eksempel en Google Nest Mini eller Nest Hub i huset, kan du nå spørre om slikt som temperaturer eller luftkvalitet i stedet for å måtte sjekke dette i appen.

Fra før har dette også vært mulig å gjøre med Amazon Alexa og Apples assistent Siri. Men Alexa er nok lite utbredt i Norge, og spørringer med Siri er forbeholdt Apple-brukere som har integrert værstasjonen i HomeKit.

Her på bruket har vi i hvert fall fått mer sansen for Google Home, selv om denne taleassistenten også relativt ofte er på bærtur. Derfor kan det være litt smart å passe på navngivingen av enhetene, for Google henter som regel bare temperaturen fra værmeldingen hvis du spør om hvor kaldt det er «ute».

Vi fant også ut at «Boden» er et sted i verden hvor det var 11 kuldegrader i morges. Men det var det absolutt ikke i boden her hjemme.

Krever ny kobling av konto

For å få stemmestyringen på plass er du nødt til å koble opp Netatmo-kontoen til Google Home – slik det er med alle tredjepartsenheter som skal kontrolleres med Googles assistent.

Hvis du allerede har koblet opp kontoen på denne måten, må du uheldigvis gjøre dette på nytt igjen for å dra nytte av stemmestyringen. Dette gjøres altså i Google Home-appen på din mobiltelefon eller nettbrett.

Etter dette er det bare å passe på å tildele de nye sensorene til sine riktige rom, og så blir dette med å sjekke temperaturer eller luftkvaliteten straks litt enklere. Det skal innrømmes at Google stadig kan være litt kresen på spørringene, men det ser ut til at det er en læringsprosess.

Visstnok også talevarsler

Netatmos værstasjon kan konfigureres til å varsle om forskjellige hendelser, som for eksempel om det begynner å regne, er mye vind eller temperaturen går fra minus til pluss.

Normalt sett har dette resultert i en melding på en mobiltelefonen eller nettbrettet som kjører appen, men ifølge Netatmo skal det nå også fungere med talemeldinger i Google Home. Dette betyr at du får en melding verbalt via Googles assistent.

Men enn så lenge har vi ikke fått dette til å fungere hos oss.

Uansett kan det i så fall være smart å sette opp en «ikke forstyrr»-plan for å sikre nattesøvnen – i hvert fall om du har en av Googles huber eller høyttalere på soverommet.