Disse spillene gleder vi oss til i 2023

Kamera Montasje, Vilde. M. Horvei, Tek.no

Mens spillåret 2022 avrundes med en rekke spill på billigsalg, begynner vi også som smått å se fremover mot enda et nytt, spennende spillår.

Fra horror og gufs i Dead Space og Resident Evil, som begge er gamle spill som skal få ny innpakning, til sjørøverliv i Skull and Bones og magi i Hogwarts Legacy. 2023 ser ut til å bli et fabelaktig spillår.

Og i år som tidligere, har vi gjennomgått liste på liste med spillnyheter, og funnet frem til de spillene vi ser mest frem til i 2023.

Januar

Januar måned kickstarter med både en skikkelig «guilty pleasure» i form av Fire Emblem Engage, en remake av et av våre favoritt-skrekkspill Dead Space, og et spill vi har vært supernysgjerrig på lenge, nemlig Season: A letter to the future. Hva er vel bedre enn å starte året med det som virker som et spill om sjelegransking og sykkeltur?

A Space for the Unbound (PS5, PS4, Xbox One/Series XS, PC) - 19. januar

Fire Emblem Engage (Switch) - 20. januar

Dead Space Remake (PS5, Xbox Series XS, PC) - 27. januar

Season: A letter to the future (PS5, PC) - 31. januar

Februar

Det store høydepunktet i februar er selvsagt Hogwarts Legacy. Og forhåpningene er ikke akkurat lave for dem av oss som ble voksen sammen med Harry Potter.

Men spillet står selvsagt ikke alene som en nostalgisk spillglede, for Kirby's Return to Dream Land Deluxe ankommer også denne måneden, samtidig med de etterlengtede oppfølgerene til romskipbyggespillet Kerbal Space Program og rollespillet Octopath Traveler. Sons of Forest har ubekreftet lanseringsdato, men utviklerne forsøker angivelig å få det ut i løpet av februar.

Hogwarts Legacy (PS5, Xbox Series XS, PC) - 10. februar

Company of Heroes 3 (PC) - 23. februar

Kerbal Space Program 2 (PC) - 24. februar

Kirby's Return to Dream Land Deluxe (Switch) - 24. februar

Octopath Traveler 2 (Switch, PS5, PS4, PC) - 24. februar

Sons of Forest (PC) - februar

Mars

Mars er en måned med mye action. Enten du vil være sjørøver i Skull and Bones, eller en overlevende i et post-pandemisk Amerika med kjøttetende zombier i The Day Before. Monstre fra et lignende helvete finner du også i gode gamle Resident Evil, som lanserer den mest populære tittelen sin - nummer 4 - i en ny forpakning.

Blir det litt mye gørr? Kanskje du da heller vil flykte til Star Wars Jedi: Survivor. Okke som, mars blir en fantastisk spillmåned.

The Day Before (PC, Xbox Series XS, PS5) - 1. mars

Skull and Bones (PS5, Xbox Series XS, PC) - 9. mars

Star Wars Jedi: Survivor (PS5, Xbox Series XS, PC) - 17. mars

Resident Evil 4 Remake (PS5, Xbox Series XS, PC) - 24. mars

NB: Den tredje dagen i mars kommer for øvrig originale The Last of Us endelig til PC. Nå med kraftig oppgradert grafikk og flere forbedringer!

April

Zombiene fortsetter å dukke opp utover april også, med den etterlengtede etterfølgeren til Dead Island, men vi får også noen øyeblikks nostalgi med Mega Man Battle Network Legacy Collection.

Mega Man Battle Network Legacy Collection (Switch, PS4, PC) - 14. april

Dead Island 2 (PS4, PS5, Xbox One/Series XS, PC) - 28. april

Mai

Zelda, hvem elsker ikke Zelda? Kom mai du skjønne milde, men vi blåser i om det er fint vær ute, for Zelda er tilbake med oppfølgeren til The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) - 12. mai

Juni

Som en kollega sa: «herreguuuuud! Både Diablo og Final Fantasy på samme måned!».

Det er kanskje vanskelig å legitimere å bruke hele sommermåneder på å spille, men hvis du likevel er inne, så vet du hva du skal finne på. Det er klassikere, og vi har ventet lenge nok på dem.

Diablo IV (PS5, PS4, Xbox One/Series XS, PC) - 6. juni

Final Fantasy XVI (PS5) - 22. juni

Spill uten bekreftet lanseringsdato

Det finnes selvsagt også en rekke andre spill som kommer i løpet av året, men ikke alle har fått en fastsatt dato. Vi har listet opp de spillene vi gleder oss mest til, men som vi enda ikke vet når kommer.

Tittel Plattform Alan Wake 2 PS5, Xbox Series XS, PC Assassin's Creed Mirage PC, Xbox Series XS, Xbox One, PS4, PS5 Atlas Fallen PC, Xbox Series XS, PS5 Avatar: Frontiers of Pandora PC, Xbox Series XS, PS5 Baldur's Gate 3 PC Convergence: A League of Legends Story PC Dune: Spice Wars PC Final Fantasy VII Rebirth PS5 Forza Motorsport PC, Xbox Series XS Hollow Knight: Silksong PC, Xbox Series XS, Xbox One, PS4, PS5, Switch Homeworld 3 PC Marvel's Midnight Suns Xbox One, PS4, Switch Marvel's Spider-Man 2 PS5 Minecraft Legends PC, Xbox Series XS, Xbox One, PS4, PS5, Switch Oxenfree II: Lost Signals PC, PS4, PS5, Switch Pikmin 4 Switch Redfall PC, Xbox Series XS Silent Hill: Ascension Ukjent Stalker 2: Heart of Chornobyl PC, Xbox Series XS Starfield PC, Xbox Series XS Teslagrad 2 PC, Xbox Series XS, Xbox One, PS4, PS5, Switch Test Drive Unlimited: Solar Crown PC, Xbox Series XS, PS5, Switch The Expanse PC, konsoller The Wolf Among Us 2 PC, Xbox Series XS, Xbox One, PS4, PS5 Witchfire PC Åpne fullskjerm Mer +

Hvilke spill gleder du deg til i 2023? Hør fra deg i kommentarfeltet!