Kunder i USA saksøker Tesla

NTB og Niklas Plikk

Amerikanske Tesla-kunder saksøker bilprodusenten for villedende reklame om autopilot-systemer.

Saksøkerne hevder at Tesla fra 2016 har lurt dem ved å antyde at selskapets systemer for kjøreassistanse var ferdig utviklet eller nær ferdig utviklet. Kundene mener at programvaren lenge forble i utviklingsstadiet og var utrygg.

– Selv om disse løftene har vist seg å være falske gang på gang, har Tesla og Musk fortsatt å få dem til å generere oppmerksomhet i mediene, heter det i søksmålet.

Tesla har ikke uttalt seg om søksmålet.

I august ble Tesla saksøkt av trafikkmyndighetene i California, som også mener bilprodusenten har hatt villedende reklame om autopilot-systemer.

Blitt kritisert av norske myndigheter

Her i Norge har Teslas omtale av «autopilot» og formuleringer som «evnen til å kjøre på egenhånd» fått kritikk av av norske myndigheter. Tilbake i 2019 mente Forbrukertilsynet at Teslas såkalte Autopilot-funksjon «ga feil bilde av funksjonaliteten til systemet».

I ettertid justerte de på formuleringene litt på nettsidene sine som omtalte Autopilot-funksjonen.