Apple-lansering tirsdag kveld - dette tror vi kommer

USB-C, titanrammer og bedre kamera.

Slik ser invitasjonen til årets Apple-lansering ut. Kamera Apple

Tirsdag kveld er det klart for Apple-lanseringen med slagordet «Wonderlust», og Tek følger den live. Mens vi venter, har vi samlet sammen ryktene om hva vi kan forvente fra kveldens lansering.

Her er derfor alt vi tror vi vet at kommer i kveld.

iPhone 15-modellene forblir samme størrelse, iPhone mini utgår

Den tingen vi kan si med relativ sikkerhet at blir lansert, er nye iPhone-modeller. Nærmere bestemt forventer vi de påkostede versjonene iPhone 15 Pro og Pro Max, samt standardmodellene iPhone 15 og iPhone 15 Plus.

Det har versert rykter om at Apple skal omgjøre tittelen fra iPhone Pro Max til iPhone 15 Ultra, skriver blant andre Engadget, men dette fremstår usikkert.

Det er ventet at skjermstørrelsene forblir de samme, henholdsvis 6,1 tommer for iPhone 15 og 15 Pro og 6,7 tommer for 15 Plus og 15 Pro Max.

Den eksklusive 120 Hz-skjermen til Apple, kalt ProMotion, er antatt å fortsatt være forbeholdt de aller dyreste modellene - til tross for at mange rimeligere konkurrenter etter hvert også har fått raske skjermer på 90 eller 120 Hz.

Er du blant dem som foretrekker iPhone mini-modellene har vi dårlige nyheter til deg, for det ryktes dessverre at modellen utgår.

USB-C, titanrammer og bedre kamera

Rimelig sikkert er også at Apple kommer til å bytte ut Lightning-porten med USB-C. Det er noe Apple er pålagt av EU.

– Vi har selvfølgelig ikke noe annet valg enn å følge lokale lover, svarte Apple den gang da de ble spurt av Wall Street Journal, etter EUs vedtak.

Titanrammer

Det ryktes også at rammen til de eksklusive modellene skal gjøre dem enda litt mer eksklusive. Nå i form av titanrammer, ifølge den anerkjente Apple-analytikeren Mark Gurman.

Gurman skrev i Bloomberg at den nye materialoppgraderingen vil kunne gjøre den nye serien «sterkere, lettere og mer premium». Videre hevdet han at Apple anvendte titan i sine smartklokker som en test for å siden kunne anvende det i produktene med størst volum.

I tillegg forventes det tynnere skjermrammer på Pro-serien, ettersom Apple angivelig utvikler de nye Pro/Pro Max-skjermene med en ny teknologi kalt LIPO - «low injection pressure overmolding» (lav-injeksjonstrykk over-støping). Angivelig vil dette kunne redusere Pro-seriens rammer fra 2,2 til 1,5 millimeter.

Periskoplinse og kraftigere brikke

Det ventes også at de dyreste modellene vil få en kameraoppgradering med en såkalt periskoplinse, slik blant annet Samsungs Galaxy S Ultra-modeller og Googles Pixel 7 Pro allerede har.

Dette vil i praksis bety kraftigere zoom enn hva Apple tilbyr i dag (3x), og den velkjente Apple-spåmannen Ming-Chi Kuo har blant annet sagt at periskoplinsen vil kunne gi 5 eller 6 x zoom.

Pro- og Pro Max-modellene vil sannsynligvis også få en prosessoroppgradering i form av en flunkende ny brikke, A17 Bionic, som skal gi økt ytelse og potensielt bedre batteritid. For standardmodellene er det rimelig å anta at de vil resirkulere fjorårets mest avanserte brikke, altså A16 Bionic, som er den vi finner i iPhone 14 Pro.

Den «dynamiske øyen» videreføres

Den dynamiske øyen på toppen av skjermen, som ble introdusert med fjorårets iPhone 14 Pro-modeller, forventes å komme til «vanlige» iPhone i år. Kamera Finn Jarle Kvalheim/ Tek.no

Ingenting er så negativt at det ikke kan snus til noe positivt. I alle fall ikke i Apples «Dynamic Island», slik det ble presentert da det ble lansert i fjor - og forventes videreført i de nye modellene.

Det er i praksis er en pilleformet utskjæring i toppen av skjermen, uten en busslomme. Men her legges også varslinger, ladeinformasjon og pågående hendelser, som du kan trykke og holde på for å blåse opp og se flere detaljer.

Dette var en løsning som kun kom til Pro-modellene i fjor, men som det nå ryktes at kan komme til alle de fire nye modellene.

Apple Watch 9, Apple Watch Ultra og Airpods

Apple Watch Ultra ble i fjor testet på dykketur med Tek. Kamera Vidar Aas

Mindre oppdateringer ventes smartklokkene til Apple.

Apple Watch 9 antas å få sin første prosessoroppgradering siden 2020, med brikken S9. Angivelig skal denne brikken være basert på A15-brikken fra iPhone 13-modellene, og gi smartklokken bedre ytelse og bedre batteritid. Også andre små oppdateringer som Bluetooth 5.3-støtte og nye farger er ryktet å komme.

Ultra-modellen ryktes å også få en brikke-oppdatering til S9, samt en svart titanramme i tillegg til den «naturlige» fargen.

Det er få oppdateringer å spore opp om Airpods, men også her er det ryktet at Apple vil bytte fra Lightning til USB-C på etuiene.

I tillegg er det vage rykter om at det kan komme endringer i form av kroppstemperatursensorer og tilgjengelighetsfunksjoner for personer med hørselshemning.

Apple pleier også å lansere siste versjon av iOSm samtidig som iPhone-lanseringen. Alt vi vet om programvareoppdateringene kan du lese i sakene fra WWDC under.

Vi følger lanseringen live i kveld. Den starter klokken 19.

Publisert 12. september 2023, 12:27