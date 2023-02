Allente slipper egen TV-dongel i samarbeid med Google

Kamera Allente

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

I partnerskap med Google har TV-distributøren Allente (tidligere Canal Digital/Viasat) nå lansert et alternativ til den tradisjonelle dekoderen eller TV-boksen, nemlig et produkt de kaller Allente Streaming Hub.

Ja, det er en strømme-dongel, og dersom du synes den ser litt kjent ut, er det nok fordi den minner en del om Google Chromecast Ultra.

Men innvendig er Allentes nye strømmedings litt annerledes enn Chromecast med Google TV (4K).

Har du allerede en Chromecast med Google TV trenger du strengt tatt ikke å bry deg om Allentes nye dings i det hele tatt. For i bunn og grunn er det nesten det samme produktet.

Så lenge du klarer å laste ned Allente-appen, vil du kunne få omtrent den samme opplevelsen med Googles vanlige TV-Chromecast.

Ny fjernkontroll og Ethernet

Kamera Allente

Noen forskjeller er det likevel. I tillegg til at Allentes TV-app altså er forhåndsinstallert på dongelen, har Allente også lagt med en litt større fjernkontroll som har noen snarveier som skal være spesielt nyttige for nettopp deres kunder.

Dessuten er Chromecasten utstyrt med en Ethernet-port, altså mulighet for å koble til et kablet nettverk. Dette er jo kjekt for deg som av diverse grunner ikke vil eller kan ha Wi-Fi i huset, alternativt opplever at det trådløse nettverket er tregt eller ustabilt.

For den vanlige Chromecast med Google TV er strømforsyning med Ethernet ekstrautstyr.

Ellers minner enheten altså om Googles dyreste Chromecast med støtte for HD, Full HD og 4K-oppløsning – for ikke å glemme stemmestyring. Den har 2 GB minne og 8 GB lagringsplass, men er altså ikke ment for å ta opp sendinger, kun å vise innhold fra lineære TV-kanaler og strømmetjenester.

Som Chromecast-enhet vil den i tillegg kunne ta imot innhold som bilder, musikk og video direkte fra nettbrett, mobiltelefoner og lignende.

Først i Europa

Allente selv mener at den nye strømmedingsen vil kunne være noe for selskapets mange strømmekunder, samt de som ønsker å legge til enda en TV-løsning til sitt eksisterende oppsett.

Selskapet er visstnok også den første aktøren på det europeiske markedet som slipper «skreddersydd» dongel med Google TV i samarbeid med nettopp Google.

Allente Streaming Hub har fått en lanseringspris på 792 norske kroner. Det er omtrent en hundrelapp over standardprisen for en vanlig Chromecast med Google TV (4K). Men det er nok ikke så mye å tenke på dersom det frister med den større fjernkontrollen eller Ethernet-porten.

Samtidig må vi påpeke at den vanlige Chromecast-modellen var nede i under 500 kroner under «Black Week», og trolig vil den komme på tilbud igjen. Så da spørs det litt på hvor travelt du har det. Dessuten nevner vi at den også finnes i en rimeligere 1080p-versjon for deg som har en eldre TV uten 4K.