Her er Volkswagens «nye» ID.3

Ny generasjon, men endringene er små.

Nye ID.3 har fått små oppgraderinger utvendig og innvendig. Motor og batteripakke er de samme som tidligere. Kamera Volkswagen

Bare drøye tre år etter at modellen først ble lansert, er det nå klart for en ny generasjon av Volkswagens ID.3.

De helt store endringene har imidlertid ikke Volkswagen gjort, så dette er nok mest å regne for en mild ansiktsløftning på bilen.

Batterialternativene på 58 (Pro) og 77 kilowattimer (Pro S) består, og det er heller ikke gjort endringer på motoriseringen av bilen. Den har fortsatt bakhjulsdrift, og alle de fire utstyrsnivåene som er tilgjengelig for bestilling har de samme 204 hestekreftene.

Kamera Volkswagen

Rekkeviddene er ikke endelig klare, men i prislista er det foreløpig estimert mellom 418 og 426 kilometer for Pro-modellen, og 546 kilometer for Pro S-modellen med det største batteriet, i henhold til WLTP-standarden.

Volkswagen sier selv at de venter «noe økt rekkevidde» fra den eksisterende modellen.

Ny støtfanger, nye baklykter

Utvendig er det gjort en del små endringer, med en ny støtfanger i front og luftinntakene flyttet helt ut på kanten - en endring som blant annet skal bedre aerodynamikken på bilen. I tillegg er den svarte forhøyningen på panseret (like under frontruta) fjernet, og bak er baklyktene dratt noe innover på bilen - et design som er nærmere hva ID.4 og ID.5 har.

Kamera Volkswagen

Innvendig er det i hovedsak infotainmentsystemet, som har vært en konstant kime til problemer for Volkswagen, som er oppgradert. En hakket større infotainmentskjerm (12,3 tommer) er nå standard, og den nyeste versjonen av ID-programvaren er på plass fra start. Ikke minst skal nå alle biler være klargjort for oppdateringer «over-the-air» fra start, noe som langt fra var tilfellet med den første ID.3-modellen. I stedet måtte mange kjøre bilen til verksted for å få programvaren oppdatert.

Nytt er også såkalt «swarm data» for selvkjøringsfunksjonen, som bruker data fra andre biler på veien til å «lære» hvor bilen skal ligge på veien. Det gjør blant annet at du kun trenger én linje for å kunne ligge riktig på landevei, gitt at svermdata er tilgjengelig. Ikke helt ulikt det Tesla gjør med sitt «nevrale nettverk», altså.

Den «store» skjermen på 12 tommer er nå standard i ID.3. Kamera Volkswagen

Volkswagen varsler også at bilen nå er tilrettelagt for såkalt «functions on demand», altså at du kan kjøpe tilgang til noen av bilens funksjoner i kortere eller lengre tid - som i praksis betyr at maskinvaren sitter i bilen, men at du altså må betale for å låse opp funksjonene.

Dette kjenner vi også fra blant andre BMW, som fikk mye kritisk omtale etter at de ville gjøre varme i seter og ratt til en abonnementstjeneste.

Et kvalitetsløft skal også ha blitt gjort på interiøret, med mykere materialer blant annet på nedre del av dashbordet og på innsiden av fører- og passasjerdørene.

Kamera Volkswagen

Ganske dyr sammenliknet med konkurrentene

Foreløpig er det altså bare fire versjoner av nye ID.3 som er tilgjengelig for bestilling:

ID.3 Pro Life 58 kWh/204 hk: 426.200 kroner

426.200 kroner ID.3 Pro Business 58 kWh/204 hk: 438.400 kroner

438.400 kroner ID.3 Pro Style 58 kWh/204 hk: 479.100 kroner

479.100 kroner ID.3 Pro S Tour (4-seter) 77 kWh/204 hk: 516.900 kroner

Kamera Volkswagen

ID.3 fortsetter dermed å være ganske mye dyrere enn enkelte av konkurrentene. MG4 er eksempelvis et rimeligere, men ellers ganske sammenliknbart, alternativ. Den har et batteri på 60 kilowattimer, 435 kilometer WLTP-rekkevidde og 350 liter bagasjerom (mot ID.3s 385 liter). MG4 Luxury koster for tiden 346.300 kroner, men du kan også få en enda rimeligere variant med 350 kilometer rekkevidde til under 300.000 kroner.

Du får også en BYD Atto 3 til 399.900 kroner, også den med et batteri på cirka 60 kilowattimer og 420 kilometer WLTP-rekkevidde. Den er imidlertid hakket større enn en ID.3, og rommer også 440 liter i bagasjerommet.

Et siste alternativ er Hyundai Kona, som skviser 484 kilometer ut av sitt 64 kilowattimer store batteri.

Den starter på 407.900 kroner og har 332 liter bagasjerom, og sist må det også nevnes at du får en Tesla Model 3 med bakhjulsdrift og 491 kilometer WLTP-rekkevidde for ganske nøyaktig 400.000 kroner, eller en Model Y for rundt 30.000 kroner mer.