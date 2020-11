Big Sur skaper trøbbel for eldre Macbook Pro

Gjør at maskinen går i svart.

Apple

Ole Henrik Johansen 16 Nov 2020 11:39

Forrige uke ble den nyeste versjonen av operativsystemet MacOS tilgjengelig for alle. Tradisjonen tro har Apple gitt versjonen et navn – Big Sur – men det viser seg at ikke alle bør kaste seg over og oppdatere maskinen sin helt ennå.

Flere fortvilte brukere melder nå om problemer med oppdateringen som gjør maskinen deres helt ubrukelig. Og enn så lenge virker det ikke å være noen «quickfix» tilgjengelig heller.

Macbook Pro går i svart

I flere ulike forumet har det i løpet av helgen dukket opp flere tråder som tar opp problemer med oppdateringen til Big Sur. Hos blant annet Reddit er det flere som har meldt om problemer.

Det skal angivelig være snakk om Macbook Pro-maskiner med 13-tommers skjerm fra slutten av 2013 til midten av 2014 som ikke takler den nye oppgraderingen.

Etter å ha oppgradert ender disse maskinene med å låse seg i en statisk, svart skjerm. Problemet er at tastekombinasjoner for NVRAM (Non-volatile random-access memory), SMC (System Management Control), sikkerthetsmodus eller gjenopprettning via nettet ikke virker å fungere - dette har vanligvis vært nødløsningene for å få Macer opp og gå igjen etter problemer.

Med andre ord virker det hele å være en ganske så fastlåst situasjon.

Fikk beskjed om å sende inn til reparasjon

En reddit-bruker opplyser å ha vært i kontakt med Apple etter at maskinen gikk i svart, og fikk beskjed om at den måtte sendes inn til reparasjon. En annen hadde fått beskjed om at Apple sine utviklere nå hadde fått varsel om problemet.

Så tilsynelatende kom problemet uanmeldt på Apple. Og man er heller ikke helt sikre på at det gjelder alle maskiner fra denne perioden. Noen skal angivelig ha løst problemet ved å fjerne en IC-brikke i HDMI-porten, men dette er ikke bekreftet å være løsningen for alle.

Apple har enn så lenge ikke uttalt seg om problemet.

(Kilde: Reddit )