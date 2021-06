Neste iPadOS vil by på bedre multitasking og widgets på hjemmeskjermen

Apples iPad-plattform får noen få, men viktige forbedringer. Apple

Vegar Jansen 7 Juni 2021 21:16

På dagens WWDC-åpningsforedrag kunne Apple presentere en rekke programvarenyheter, og i sentrum stod den kommende iOS 15 – det neste operativsystemet til iPhone.

Men noen ekstra forbedringer kommer også til spesielt til iPad-utgaven, altså iPadOS 15, hvorav et par trolig er mer etterlengede enn andre.

Den ene av disse er nyheten om at iPadOS 15 vil la deg blande widgets og vanlige appikoner, slik du kan på iPhone. Før dette har Apple nøyd seg med å putte widgets på en egen side – som jo er greit nok for mange brukere, men valgfrihet er ikke dumt det heller.

Widgets og appikoner vil kunne fritt blandes i neste iPadOS. Apple

En annen ting er at widgets får flere forskjellige størrelser, så de kan i en viss grad også tilpasses ditt eget sideoppsett.

I tillegg får du tilgang på samtlige apper fra dokken, via et eget App-bibliotek – som for øvrig også er sortert.

Multitasking og delt skjerm

Den andre store iPad-nyheten er at iPadOS 15 vil gjøre det langt enklere å kjøre flere programmer samtidig, da ved å tillate at skjermen kan brukes av to programmer.

For å gjøre dette kan man velge multitasking fra toppmenyen. Dette vil la skjermen dele seg i to, og du kan så fritt bytte program både til venstre og høyre for delelinjen.

Delt skjerm på iPad skal kunne gjøre det enklere å jobbe med flere ting samtidig. Apple

Poenget er at multitasking skal kunne bedre produktiviteten, spesielt hvis arbeidsflyten ellers krever at du stadig bytter mellom flere apper. Da kan det være langt enklere å kunne ha tilgang til begge programmer samtidig, selv om du må klare deg med mindre skjermareal for den enkelte appen.

En annen kjekk nyhet er «Quick Notes», som er integrert i selve OS-et for å være enkelt tilgjengelig og kunne fungere på tvers av hele systemet. Dette kan da brukes i tandem med de fleste andre programmer – også tredjepartsapper.

Quick Notes skal gjøre det å ta notater til en sømløs opplevelse. Apple

Alt man trenger å gjøre er å dra fram et slikt hurtignotat nede fra iPadens høyre hjørne.

Quick Notes fungerer sammen med den vanlige Notater-appen, slik at disse også synkroniseres og vil være tilgjengelige i den vanlige iOS og macOS.

Den vanlige Notater-appen utvides også med emneknagger.

Av andre nyheter i iPadOS 15 kan vi nevne bedre oversettertjeneste med talegjenkjenning og snarveier ved bruk av tastatur. Utviklere vil også kunne få glede av nye Swift Playgrounds, som vil la deg bygge apper til både iPhone og iPad på en iPad.

I likhet med på iPhone og Mac vil også iPad få en ny Safari-versjon med nytt design og støtte for utvidelser.