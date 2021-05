Microsoft-sjefen «teaser» neste generasjon Windows

Lover en av de viktigste oppdateringene på 10 år.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 27 Mai 2021 09:39

Under en utviklerkonferanse denne uken avslørte Microsoft-sjef Satya Nadella at han personlig har brukt «den neste generasjonen av Windows» i flere måneder.

Nadella sa også at han var utrolig spent på den nye Windows-versjonen selskapet har under utvikling, og fulgte ifølge The Verge opp med å «tease» fortsettelsen:

– Snart vil vi dele en av de viktigste oppdateringene til Windows det siste tiåret.

Ettersom Microsoft-sjefen tross alt talte på et utviklerarrangement, var det lite konkrete nyheter å høste for oss vanlige Windows-brukere. Kanskje utenom at vi indirekte vil få nyte godt av at utviklernes jobb blir lettere og mulighetene deres større fremover.

«En innovativ, ny og åpen plattform», som Nadella omtaler Windows som, bør jo tiltrekke seg noen artige nye apper og tjenester fremover, får en tro.

Ny appbutikk, ny design og bedre spillopplevelse

Selv om sjefen selv ikke var særlig konkret, vet vi fra tidligere rapporter at blant annet Microsoft Store, Windows 10s appbutikk, skal få en kraftig oppdatering.

Den ryktes for eksempel å få støtte for såkalte «.exe»- og «.MSI»-filer, som i praksis betyr at vi i fremtiden kan finne alle typer programmer i butikken. Noen eksempler kan være nettlesere som Chrome og Firefox, Adobes Creative Cloud-pakke, eller spillklienter som Steam, Epic Games og Uplay som vi i dag må bruke nettleseren vår til å laste ned og installere manuelt. Ved å tilby dem gjennom Microsoft Store forenkles installasjonen, og du reduserer risikoen for å laste ned et program som er tuklet med.

I tillegg vet vi at en større overhaling av Windows 10s visuelle inntrykk står på menyen. Både startmenyen, filutforskeren og diverse innebygde Microsoft-apper skal få et nytt lag maling, og blant annet nye ikoner. Mange av dem oppdatert for første gang siden Windows 95!

Nye ikoner i Windows 10. Microsoft

The Verge rapporterer for øvrig at Microsoft også slår et slag for «gamere» fremover, ved at de legger inn støtte for såkalt Auto HDR i over 1000 PC-spill i Windows 10. Auto HDR er en teknologi Microsoft allerede har rullet ut for mange titler på Xbox-plattformen sin, og emulerer altså HDR-funksjon for spill som ble utviklet før denne standarden fantes. HDR gir spill utvidede farger og kontrast for alle med en skjerm som støtter teknologien.

Flere av disse oppdateringene ventes lansert i høst. Da skal Microsoft være klare med Windows 10-oppdateringen som så langt har gått under kallenavnet «Sun Valley».

Om Sun Valley virkelig er «den neste generasjonen Windows» som Microsoft-sjefen siktet til, eller om han har noe helt annet i tankene, er ikke kjent enda.

Hva gjelder Microsofts hovedutfordrer til Windows, Apples MacOS, får dette i hovedsak en stor funksjonsoppdatering i året. Tilbake i november ble MacOS Big Sur lansert, blant annet med en helt ny design som hentet mye inspirasjon fra selskapets iPhoneOS. Big Sur brakte også en kraftig oppdatering av nettleseren Safari, Meldinger og Kart, blant annet.

Kuttet spesialutgave av Windows

Slik så en nå skrotet versjon av Windows 10X ut på selskapets brettbare prototypegenhet «Surface Neo». Nå kommer angivelig flere av 10X-endringene til «vanlige» Windows. Microsoft.

Nylig varslet Microsoft at de skrotet det mye omtalte Windows 10X. Dette operativsystemet skulle være en egen Windows-versjon for enheter med flere skjermer, som den brettbare enheten som gikk under kallenavnet « Surface Neo ».

Da nyheten ble kjent varslet Microsoft at flere av de nye funksjonene og mulighetene de allerede hadde utviklet ferdig for Windows 10X vil finne veien til «vanlige» Windows 10 i stedet. Hvor mange av disse nyhetene som rekker å bli implementert inn i høstens Windows 10-oppdatering er usikkert.

Helt siden lanseringen av Windows 10 for snart seks år siden har verdens mest brukte operativsystem blitt holdt relevant med to store oppdateringer i året. Gjerne en på våren og en på senhøsten.

Sist Microsoft storoppdaterte Windows, i april i år, fikk vi blant annet en ny funksjon til oppgavelinjen .