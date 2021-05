Nå kan du oppdatere til iOS 14.6

iOS 14.6 kommer blant annet med de sedvanlige sikkerhetsfiksene - og noen nye funksjoner. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 25 Mai 2021 13:32

Apple slipper i dag oppdateringen til iOS 14.6 til alle, så om du har en nyere iPhone vil du sannsynligvis se det lille røde 1-tallet over Innstillinger-ikonet på skjermen - i alle fall om du ikke har automatiske oppdateringer aktivert.

14.6-oppdateringen er ikke av de største, men noen nyheter er det å finne.

Lossless i Apple Music

Oppdateringen åpner blant annet for at Apple Music-abonnenter kan aktiveres Apples nye «lossless»-kvalitet og Dolby Atmos når disse blir tilgjengelige i løpet av juni .

Om du bruker Apples podkast-app til å høre på podkaster vil du nå kunne abonnere på podkaster og kanaler, og om du har investert i Apples sporingsbrikke AirTag vil du nå kunne legge til en epostadresse i stedet for kun telefonnummer slik at du kan nås om brikken settes i mistet-modus.

Oppdateringen inneholder videre muligheten for å dele Apples kredittkort Apple Card med inntil fem andre. Apple Card er som kjent ikke tilgjengelig i Norge, så nytteverdien av dette for norske iPhone-eiere vil nok være begrenset.

I tillegg tetter 14.6 igjen en del sikkerhetshull og retter opp i feil, blant annet at telefonen noen gang kunne bytte mellom bluetooth-enheter midt i en aktiv samtale og at opplåsing med Apple Watch kunne feile.

14.5 var større

Til sammenlikning var iOS 14.5 en mye større oppdatering som blant annet ga muligheten til å låse opp iPhone med ansiktet selv om du hadde på deg munnbind, ved hjelp av Apple Watch. 14.5 ga også støtte for AirTag, la til nye emojier, flere stemmealternativer for Siri og støtte for å koble til både PS5- og Xbox Series S/X-kontrollerne, for å nevne noe.

I tillegg kom muligheten til å begrense hvilke apper som fikk lov til å spore aktiviteten din på tvers av apper og nettsteder, en mulighet som de aller fleste benyttet seg av.

Data fra analyseselskapet Flurry viste nemlig at rundt 15 prosent av brukerne på verdensbasis takket ja til sporingen etter at iOS 14.5 ble lansert, mens bare seks prosent av amerikanske brukere gjorde det samme.