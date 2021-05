Snapchat slapp nye briller

Denne gangen med innebygde skjermer.

Disse solbrillene er en hel VR-orientert mobiltelefon i forkledning. De veier 134 gram og kan brukes en halvtime av gangen.

Finn Jarle Kvalheim 21 Mai 2021 08:39

Snapchat har så langt hatt tre generasjoner kamerabriller som har latt brukerne filme videosnutter fra eget perspektiv og sende videre, gjerne etter filterbehandling i appen på mobilen. Den første generasjonen skapte stor ståhei da de ble lansert i 2016, og solgt i begrenset opplag gjennom brilleautomater som plutselig dukket opp på uventede steder. Siden den gang har to generasjoner til av konseptet blitt avduket - senest i 2019 .

Denne nye generasjonen Spectacles er imidlertid ikke bare briller. Der alle de tre tidligere variantene koblet seg til telefonen med Bluetooth for å overføre og å vise resultatene av filmingen, har de nye Spectacles-variantene i stedet innebygde skjermer. De skal brukes til utvidet virkelighet - altså å vise frem innhold oppå det du ser, mens du filmer og lager snaps av det du ser på.

Snapchat-linser er filtre som legges oppå det du ser eller filmer i sanntid. Appen er kjent for å ha popularisert ansiktsmasker og liknende effekter oppå video. Liknende ting er Apples animojier og Samsung og Sonys 3D-effekter oppå video. I dag kan Snapchat-linsene brukes til å legge alle mulige ting oppå det kameraet filmer, og med Lens Studio kan du tilpasse effektene selv.

Må søkes om

Der de tidligere variantene av Spectacles har hatt nummerering, og siste generasjon er Spectacles 3, heter de nye brillene bare «New Spectacles», og de kan ikke kjøpes. I stedet må håpefulle skapere på Snapchat-plattformen søke om å få tak i et par. Søknaden må begrunnes med alt fra brukernavnet ditt på Snapchat til hvilke former for AR (augmented reality, utvidet virkelighet) du bruker fra før, og hvilke Snapchat-linser du bruker.

De nye brillene har et litt «utviklersk» preg over seg, ettersom tjenesten nevner spesielt at de snakker trådløst med Snapchats eget PC-verktøy, Lens Studio, for å lage egne linser og filtre for tjenesten, og at du kan teste ut de nye filtrene umiddelbart inni brillene. Lens Studio-applikasjonen lar deg velge fra hauger av verktøy som alt ligger der, klare til å mikses og matches, eller du kan skrive kode selv for å tilpasse opplevelsen slik du vil ha den.

Filtrene kan plassere drager over bygninger, eller sette masker på mennesker du ser, mens du ser på dem. Slik vi er vant til fra Snapchat allerede, altså - men nå også rett i et par solbriller.

Hva du eventuelt må betale for herligheten om dine tredimensjonale brilleplaner veies og finnes verdige sier hverken pressemelding eller nettsted noe om, men søknaden kan i hvert fall sendes nederst på denne siden .

Noen ting er «som før» - New Spectacles kommer i ladefutteral.

Fullverdige VR-briller

At ikke brillene bare kan kjøpes henger muligens sammen med hvor teknisk avanserte de er. Det mer eller mindre fullverdige VR-briller det er snakk om, men som du altså kan se ut gjennom mens du bruker dem.

Brillene er utformet litt som de kantete piksel-solbrillene som gjerne brukes i internettmemes, og har dermed et helt spesielt design sammenliknet med vanlige solbriller. For det meste er de på størrelse med nokså ordinære solbriller, men med betydelig tykkere brillestenger med større overflate rett bak brilleglassene. Disse overflatene er berøringsfelter som brukes til å styre funksjonene som er bygget inn.

Rundt selve brilleglassene har de to kamera og LED-lys som skal gjøre det tydelig om brillene er i bruk eller ikke - dermed kan de kanskje unngå litt av «creepy»-faktoren tidlige Google Glass-modeller ble så kjent for, der folk ikke visste om de ble filmet eller ikke .

Imponerende spesifikasjoner

I hvert av de to brilleglassene er det gjennomsiktige skjermer, der innholdet baseres på det som kommer inn gjennom kameraene og behandles gjennom Snapdragon XR1-prosessoren som er bygget inn. Dette er en hel referansedesign for AR-briller som ble sluppet i februar i år. Den er kraftig nok til å gi deg video oppå det du ser med bare 15 millisekunders forsinkelse. Lysstyrken er oppgitt til hele 2000 nits - som er svært kraftig.

Denne ytelsen skal de klare å gi i inntil en halvtimes bruk per opplading.

Løsningen byr også på såkalt 6 grader av frihet - i korte trekk betyr det at brillene vet hvor de er i rommet og kan spore bevegelsene dine mens du gjør dem - noe som er avgjørende for innholdsskaping og effekter oppå video i sanntid. Det står i motsetning til de enkleste 3 gradene av frihet, som lar VR- og AR-utstyr spore hodebevegelser når du skal se deg rundt inni VR-opplevelser.

Det har skjedd mye med Spectacles-serien siden 2016. Den gang sto influensere i kø foran automater på amerikanske strender for å kjøpe de første solbrillene med kamera.

Tyngre enn briller, lettere enn hodetelefoner

Nye Spectacles er altså en komplett og kraftig VR-orientert mobiltelefon i brilleform. Til tross for alle mulighetene som er bygget inn veier de nokså greie 134 gram. Sammenliknet med RayBans klassiske Wayfarer-solbriller er det rundt tre ganger så tungt - Wayfarer veier 45 gram. Det er også ganske mye tyngre enn Boses nyeste Frames Tempo , som med sine 49 gram og innebygde hodetelefoner ble antatt å kunne være litt tunge for enkelte av vår tester.

Sammenliknet med et par solide hodetelefoner, så som Sonys WH-1000XM4 , er det imidlertid ganske lett - hodetelefonene veier 254 gram. Det er altså ikke uhørt mye å ha på knollen - og da har New Spectacles forøvrig også innebygde hodetelefoner og fire mikrofoner bygget inn.

Selv om ikke brillene kan kjøpes akkurat nå, er det muligens håp i hengende snøre. De første Spectacles-omgangene ble lansert mest som PR-fremstøt, med lange køer foran noen få salgsautomater på utvalgte steder, men over tid har både de første og de påfølgende to generasjonene blitt tilgjengelig for et generelt publikum. Forutsatt at du er villig til å betale for gleden av å kunne snappe akkurat det du ser. Spectacles 3 fra 2019 koster 370 euro, eller 3700 kroner. Det er mer enn tregangeren av det de originale Spectacles-modellene fra 2016 kostet.