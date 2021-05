Her er Cupra Born - Cupras sporty «ID.3-klone»

Kommer til Norge i høst.

Stein Jarle Olsen 25 Mai 2021 13:03

Cupra viste tirsdag frem sin kommende elbil Born, som er spanjolenes litt røffere versjon av bilen Volkswagen kaller ID.3.

Born skulle egentlig lanseres under Seat-merkevaren, og i praksis være en tro kopi av ID.3 med litt mer Seat-aktig design. På sommeren i 2020 kom imidlertid beskjeden om at Born i stedet ville bli en Cupra , med de implikasjonene det ville få for design, seter og liknende. Cupra var tidligere merkenavnet for Seats motorsport-avdeling, men ble i 2018 skilt ut som en egen merkevare.

Fra før har de modellene Leon og Ateca, som begge er Cupra-versjoner av vanlige Seat-modeller, og SUV-en Formentor, som akkurat kom i salg i Norge. Born er den første helelektriske bilen fra Cupra.

De bronsefargede detaljene vitner om at det er snakk om en Cupra. Cupra

Kjente batteristørrelser

Born vil komme i tre batterivarianter på henholdsvis 45, 58 og 77 kilowattimer, som vil være kjent om du allerede har god oversikt over ID.3 og de andre bilene på Volkswagens MEB-plattform. Bilen måler 4,32 meter lang, og er med det noen få centimeter lenger enn ID.3s 4,26 meter.

Andre konkurrenter i dette segmentet er biler som Nissan Leaf, Kia e-Soul og e-Niro, Peugeot e-2008, Citroen e-C4 og til dels kanskje også biler som Mercedes-Benz EQA, Tesla Model 3 og Polestar 2. Av disse er det kun de to sistnevnte som kommer med mulighet for like stort batteri som Born gjør.

Rekkevidden for versjonen med det største batteriet vil være inntil 540 kilometer, som er 10 kilometer mindre enn den mest utholdende ID.3-utgaven med samme batteri. Det største batteriet gir også hurtiglading med inntil 125 kilowatt, og du skal kunne lade 100 kilometer rekkevidde på sju minutter.

Utformingen av interiøret er ikke ulikt ID.3, men Cupra har noen hakk mer særegent design. Cupra

Det minste batteriet skal ha en rekkevidde på rundt 340 kilometer, mens versjonen i midten nok vil ligge omtrent midt mellom.

For dem som håpet Born ville komme med en sprekere motor enn ID.3 gjør, så blir de nok skuffet - i alle fall delvis. Cupra sier bilen blir tilgjengelig i bakhjulsdrevne versjoner med 110 og 150 kilowatt effekt, som også er identisk med ID.3.

En versjon med en egen boost-modus som henter ut ytterligere 20 kilowatt vil imidlertid bli tilgjengelig neste år. Denne skal gjøre unna 0–100 kilometer i timen på 6,6 sekunder, og Cupra sier de har brukt spesielt mye tid på å finjustere chassis og demping for en sporty kjøreopplevelse.

Bøtteseter som standard vitner kanskje også om at Cupra har en noe annen målgruppe for Born enn Volkswagen har for ID.3, og standard er også elektronisk stabilitetskontroll (ESC Sport) og progressiv styring, mens adaptivt sportsunderstell er et tilvalg.

Importør Harald A. Møller sier de vil åpne for bestilling i Norge etter sommeren, og estimerer en startpris på 270.000 kroner inkludert levering hjem på døra til kundene, som er omtrent det samme som startprisen på ID.3. De første utleveringene skal skje til høsten, og bilen vil også bli tilgjengelig som abonnement, slik Seat også gjorde for sin Mii Electric .

Interesselisten åpnes i dag, og skal gi førsterett når selve salget åpner i sommer.