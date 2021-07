300.000 tidligere Viasat-kunder må få snudd parabolene sine

Tidligere Viasat-kunder må få parabolene sine justert. Allente

Vilde M. Horvei 6 Juli 2021 14:07

Allente, tidligere Canal Digital og Viasat, må flytte parabolene til 300.000 personer i Norden fra fem grader øst til én grad vest.

Selskapet, som fusjonerte 13.april i år, har over én million husholdninger som bruker deres TV- og strømmetilbud, i henholdsvis Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Nå må altså de tidligere Viasat-kundenes parabolene justeres fordi Allente skal skru av disse signalene og gå over til Canal Digitals posisjon gjennom Telenors Thor-satelitt. Det var Digi.no som først meldte om saken.

Mer konkret snus parabolene fra fem grader øst til én grad vest.

Kommunikasjonsansvarlig i Allente, Maja Wikman Ulrich Allende

Må hjem til kundene

Flyttingen er et omfattende prosjekt hvor montørene i henholdsvis Norge, Sverige, Danmark og Finland må hjem til hver enkelt kunde for å flytte på parabolene. Ifølge kommunikasjonsansvarlig for Allente, Maja Wikman Ulrich, er justeringen utelukkende positiv.

– Viasat-kundene får litt flere kanaler på grunn av justeringen og montøren kommer også til å oppdatere programvare på dekoderen og sjekke alt av kundens tv-utstyr. Alt er selvfølgelig kostnadsfritt, sier Ulrich til Tek.no.

Snuoperasjonen har allerede foregått siden januar 2021 og skal være avsluttet innen november i år. Ulrich sier at de justerer opp mot 2000 paraboler hver dag og har tro på at tidsfristen er mulig å overholde. De er omtrent halvveis allerede.

I løpet av året

Signalene fra tidligere Viasat blir slått av så fort alle justeringer er gjennomført, i henhold til planen vil dette skje 1.desember i år.

Hvor mange norske husholdninger som er påvirket ønsker de ikke å gi noen konkrete tall på, men bedyrer likevel at de har full kontroll på hvem alle er.

– Siden vi er en nordisk organisasjon rapporterer vi kun nordiske sifre.

– Vi vet hvilke kunder som behøver få sin parabol justert, og kjører «full speed ahead» sammen med våre montører for å rekke alle innen slutten av november, sier Ulrich.

Allente oppfordrer kundene til å vente på montørene, fremfor å forsøke å flytte på parabolene selv.

– Skulle kunden forsøke og mislykkes, så løser vi det, men det er ikke noe vi anbefaler.