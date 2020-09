Dette koster Xbox All Access - lønner det seg?

Månedsprisen ligger på 354 kroner.

Xbox Series X og Series S kan kjøpes på «avbetaling» med Xbox All Access. Du binder deg imidlertid til to år med Xbox Game Pass Ultimate. Microsoft

Stein Jarle Olsen 22 Sept 2020 09:26

Ved siden av å selge nye Xbox Series X og Series S på vanlig vis, var det på forhånd varslet at Microsoft kom til å tilby en såkalt «All Access»-løsning for sine nye konsoller.

Det innebærer at du får konsollen og abonnementstjenesten Game Pass Ultimate, og betaler en viss sum i måneden i to år, i stedet for å måtte kjøpe konsollen kontant. Etter to år er konsollen din, og på det tidspunktet kan du naturligvis også velge å kutte ut Game Pass om du vil.

Microsoft har dermed to potensielle ess i ermet i den kommende konsollkrigen: En betydelig lavere innstegspris for sin Series S (3.290,-) enn Sony har for sin «Digital Edition» (4.999,-) og altså en løsning som ikke krever noe kontantutlegg i starten i det hele og store.

Identisk priset

Men lønner det seg? Vel. Microsoft offentliggjorde mandag ettermiddag de norske prisene for All Access, like før forhåndsbestillingen åpnet tirsdag. Det var Gamer.no som meldte om saken først.

Xbox Series X på All Access koster 354 kroner i måneden, tilsvarende 8.496 kroner over to år. Om du skulle kjøpt konsollen kontant (5.499 kroner) og abonnert på Game Pass Ultimate (125 kroner i måneden) i to år, hadde det summert seg til 8.499 kroner.

Du sparer altså hele tre kroner på All Access-løsningen, som vel kan sees på som at du slipper å betale en stor kontantsum ved kjøp, mot at du binder deg til Game Pass i to år. Det kan jo være en fristende deal for noen, men det er garantert verdt å sjekke vilkårene fra kreditt-tilbyderen som tilbyr finansieringen.

For Xbox Series S gjelder omtrent det samme. Den koster 262 kroner i måneden på All Access, som tilsvarer 6.288 kroner over 24 måneder. Det er 11 kroner mindre enn konsollen og 24 måneders Game Pass Ultimate ville kostet ellers, så i praksis kommer du likt ut også her.

Bethesda kommer til Game Pass

Xbox Game Pass Ultimate er en abonnementstjeneste inneholder et hundretalls spill, deriblant alle førstepartsspill fra Microsoft direkte fra lansering.

Nylig ble det kjent at Microsoft legger til EA Play i tjenesten, og mandag kom dessuten nyheten om at Microsoft kjøper Zenimax Media , som blant annet eier giganten Bethesda. Det betyr blant annet at kjente spillserier som The Elder Scrolls, Doom, Fallout, Wolfenstein, Dishonored og Quake kommer til å dukke opp på Game Pass fremover.

Xbox med All Access kan for øvrig kun bestilles i butikk, ikke på nett.

