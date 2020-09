Ny iPhone-oppdatering ute allerede

Bare en uke etter lanseringen av iOS 14 må du oppdatere igjen.

Niklas Plikk, Tek.no

Forrige onsdag slapp Apple årets største programvareoppdatering til iPhone og iPad, kalt iOS 14 og iPadOS 14. Ni dager senere er de klare med enda en oppdatering, nå med nummerering 14.0.1.

I denne retter Apple flere feil de oppdaget først etter at hovedoppdateringen var sendt ut til et hundretalls millioner brukere.

Resatte appvalgene dine

Det viste seg blant annet at valget du nå kan gjøre for standard nettleser og epostapp resatte seg om du slo av telefonen eller den gikk tom for strøm. Fra iOS 14 har du kunnet bytte ut Safari og Mail med andre apper som standard.

Videre slet iPhone med å koble seg til enkelte trådløse nettverk og med å sende epost til kontoer hos noen eposttilbydere. I tillegg fungerte ikke alltid kameraet som forventet for iPhone 7-brukere, og bilder dukket ikke opp i nyheter-widgeten.

Alt dette skal nå være fikset, og den nye oppdateringen kan installeres på to måter. Enten kan du vente til telefonen henter den ned automatisk og installerer den mens du sover. Da må telefonen i så fall være koblet til ladere på natten. Alternativt kan du be om oppdateringen selv via «Innstillinger» – «Generelt» – «Oppdatering».

Dette er nytt i iOS 14

Widgets kan endelig brukes på hjemskjermen: Apple har hatt Widgets i årevis, men alltid skjult dem bort på låsskjermen eller på en helt annen skjerm man har måttet sveipe til. Etter ørten år gjør de endelig som Android, og lar deg flytte interaktive elementer inn på hjemskjermen.

Hjemskjermen er ikke lenger «hjemmet» til alle apper. Dette er også litt som Android. Alle apper vil nå være tilgjengelig i et «bibliotek», noe som gjør at du kan rydde opp hjemskjermen ganske betydelig. Strålende for oss alle med veldig, veldig mange apper

Personvernstyring har blitt mye bedre. Du vil nå bli informert om apper bruker kameraet ditt, lokasjonen din, bluetoothen eller hva som helst. Du kan deaktivere alt sammen, og få bedre kontroll over hva slags informasjon du gir fra deg. Strålende.

Mobilen kan brukes som bilnøkkel. Dette fungerer naturligvis ikke for alle biler, men mange moderne biler vil med iOS 14 kunne åpnes opp med mobilen. Les mer her.

Bilde-i-bilde-funksjonen vi kjenner fra iPad kommer til iPhone. Start en YouTube-video og trykk deg inn i en annen app, og videoen vil kunne fortsette avspillingen i hjørnet på skjermen