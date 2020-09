PlayStation 5 blir dyrere enn Xbox Series X i Norge

Selv om de koster det samme i USA.

Vegar Jansen 17 Sept 2020 17:21

I nesten hele år har Sony og Microsoft – med henholdsvis PlayStation 5 og Xbox Series X/S – knivet om oppmerksomheten vår. Et rykte her, et lite glimt av noe der. Akkurat nok til å pirre nysgjerrigheten, men uten å avsløre noe altfor viktig.

Nå er de to kamphanene kommet til oppløpssiden, og begge parter har vist oss hva de har på hånden. I hvert fall trodde vi det.

I USA vil begge konsollene koste 499 dollar. Her i Norge er det kun Microsoft som har gitt oss en veiledende norsk pris på Series X, som da er på 5499 norske kroner. 499 dollar i USA ble altså til 5499 kroner i Norge. Således tenkte vi jo at PlayStation 5 ville få en tilsvarende prislapp.

Det viser seg at den antagelsen var feil. Torsdag ettermiddag begynte nemlig de norske PlayStation 5-prisene å dukke opp.

De aktørene vi fant i prissammenligningstjenesten Prisguiden.no ser ut til å ha funnet ut at PlayStation bør koste nærmere 6000 kroner, altså opp en femhundrelapp fra det vi opprinnelig har regnet med.

Elkjøp: – Har prisene klare

– Vi har salgsstart på PlayStation 5 i morgen, altså den 18. september, avslører Kristian Willanger, som er senior kommunikasjonsrådgiver i Elkjøp.

PlayStation 5 får da en prislapp på 5899 kroner, mens PS5 Digital vil koste 4799,-.

Willanger bekrefter også at Elkjøp vil følge Microsofts veiledende priser på Xbox Series X og Series S, som henholdsvis ligger på 5499 og 3299 kroner.

Det vil si at Elkjøp – slik det er akkurat nå – vil ta fire hundrelapper mer for Sonys nye konsollflaggskip enn for Microsofts Xbox-toppmodell.

Et estimat, sier Komplett

Hvorvidt Elkjøps lavere pris vil påvirke de andre aktørene gjenstår å se, men det er slett ikke umulig.

Komplett innrømmer at de stadig opererer ut fra et estimat, som i skrivende stund er pålydende 5999 kroner.

– Det viktigste for Komplett er å alltid tilby våre kunder konkurransedyktige priser, noe vi så absolutt kommer til å gjøre så snart PlayStation 5 er klar for salg. De priser vi har oppgitt er så langt kun estimater basert på tidligere erfaringer, men vi utelukker ikke at prisen kan bli lavere og forhåpentligvis ikke høyere, skriver Kompletts kommunikasjonssjef Kristin Hovland i en e-post til Tek.no.