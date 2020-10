Nå kan Android oppdage lyder for deg

Noen på døra, tro? Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen 9 Okt 2020 12:47

Lyd er viktig for å kunne forstå og reagere på verden rundt deg. Men det er ikke alltid vi hører etter. For noen mennesker er det ganske enkelt hørselen som ikke er god nok, for andre koker det ned til at vi hører på noe annet – kanskje gjennom støydempede hodetelefoner .

Heldigvis kan teknologi hjelpe oss til å tolke forskjellige lyder også, og nå har Google nettopp fått dette på plass for Android – da via deres egen app som ganske enkelt heter Transkribering .

Dette er altså en mobilapp som vanligvis sørger for å gjøre om tale til tekst, men nå kan den også kjøre i bakgrunnen og oppdage vanlige lyder som alarmer og sirener, roping, vann som renner, banking og ringing, piping fra apparater, hundebjeffing og babylyder.

Du kan selv velge hvilke lyder du ønsker varsling for – veldig greit om naboen har en hund som gjør i tide og utide.

Når den registrerer en lyd som er på din liste, vil appen kunne varsle deg gjennom både vibrasjon, blink, tekst og lyd. Men det siste der kommer trolig ikke til å hjelpe dersom du heller ikke kan høre at noen roper på deg.

Disse varslene kan i tillegg fint kombineres med en «hapå-enhet» som en smartklokke eller lignende.

Lydene tolkes for øvrig ifølge Google fullstendig lokalt på enheten appen er installert på, og de bedyrer at lyd eller bakgrunnssamtaler ikke sendes uten samtykke.

Kan logge

I tillegg til å varsle deg i det den oppdager lyden, har også appen en tidslinje der alle lyder du varsles om blir notert ned – altså en logg.

Loggen er begrenset til det som har skjedd de siste tolv timene, men det betyr i det minste at folk som sover tungt endelig kan finne ut om de faktisk bor i et så rolig nabolag som de tror.

En åpenbar ulempe med denne lydvarslingsfunksjonen er at den alltid er på i bakgrunnen, noe som normalt sett vil bety økt strømforbruk – så du trolig må lade mobilen oftere.

Innebygd i iOS

For de av dere som har en Apple-enhet med iOS 14 , må vi også nevne at en lignende funksjon er bygd inn i operativsystemet under Tilgjengelighet -> Lydgjenkjenning.

Her går det an å skru på varsler for opptil tretten forskjellige lyder, men dette fører samtidig til at enheten slutter å lytte etter «Hei Siri».

Apples løsning har heller ingen loggfunksjon.