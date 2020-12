Jo da, Apples svinedyre hodetelefoner KAN skrus av

Du må bare vente litt.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Niklas Plikk 21 Des 2020 12:42

Tidligere denne måneden dro Apple sløret av sine nye hodetelefoner, AirPods Max , som koster en liten formue.

Vi har fått dem inn til test, og i vår sniktitt poengterer testeren vår Stein Jarle Olsen at de låter knallgodt, men det spørs om de er verdt den høye prisen på nesten 7000 kroner.

I sniktitten skriver vi også, som så mange andre teknologinettsteder har gjort, at hodetelefonene bare kan skrus av (eller gå i lavstrømmodus, som Apple kaller det) hvis man putter dem i det medfølgende etuiet.

Det viser seg å ikke stemme.

Trenger ikke etuiet

Hodetelefonene kommer nemlig ikke med en tradisjonell av/på-knapp, og skrur seg ikke automatisk av så fort du tar dem av. Det er rett og slett ingen god indikator på at de blir skrudd av, bortsett fra hvis du putter dem i etuiet.

Forvirringen har vært stor nok til at Apple har sett seg nødt til å lage en liten forklaringsside for AirPods Max , som de har publisert på supportsidene sine.

Der forklarer de at selv om det stemmer at AirPods Max setter seg umiddelbart i lavstrømmodus så fort du putter dem i etuiet, vil det samme også skje om de er inaktive i fem minutter. Tidligere var det snakk om at de enten ikke skrudde seg av i det hele tatt, eller at det tok to timer

Enda et nivå

Hodetelefonene har også enda et nivå av strømsparing, kalt ultra-lavstrømmodus, hvor den skrur av Bluetooth og «Finn min»-funksjonalitet. Dette gjør hodetelefonene hvis de ligger ubrukt i etuiet i 18 timer, eller i 72 timer for seg selv.

Med andre ord har du 72 timer på deg å finne hodetelefonene med «finn min»-funksjonaliteten, før de skrur seg helt av.

Apple kan naturligvis fortsatt kritiseres for å ikke la brukere bestemme selv når de vil skru av hodetelefonene, eller velge tidsrommet for de ulike modusene, men det er i hvert fall ikke like ille som først antatt.

Følg med på Tek.no for test av AirPods Max.