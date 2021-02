Nio lanserer elbil med inntil 150 kWh batteri

Og ser ut til å være på vei til Norge innen kort tid.

Nios nye ET7 vil kunne leveres med en batteripakke på hele 150 kilowattimer. Nio

Stein Jarle Olsen 11 Jan 2021 11:14

Nio har vært blant de mest omtalte kinesiske elbilprodusentene, og nå lanserer de den nye modellen ET7 - en luksuriøs sedan som mange nok vil peke på at bærer mange likheter til Tesla Model S.

I utgangspunktet leveres den med enten 70 kWh eller 100 kWh batteripakke, men Nio varsler også at de vil lansere en batteripakke på hele 150 kilowattimer med levering fra og med fjerde kvartal 2022.

Dette skal være silisiumkarbid-batterier med noen form for såkalt faststoff- eller solid state-teknologi, og ha en energitetthet på hele 360 Wh/kg. Teslas batterier har til sammenlikning en energitetthet på rundt 260 Wh/kg nå, men Tesla har spådd en økning på rundt 50 prosent i løpet av tre-fire år - til nærmere 400 Wh/kg.

Bilen har heldekkende glass over. Nio

1000 kilometer rekkevidde - eller?

De tre batteripakkene skal gi rekkevidder på henholdsvis 500, 700 og over 1000 kilometer - riktignok etter den snille NEDC-standarden man fortsatt bruker i Kina. Rekkevidden etter den strengere WLTP-standarden vi bruker i Norge og Europa vil nok være en del lavere.

En ny Tesla Model S med 100 kWh-pakke har til sammenlikning en WLTP-rekkevidde på 652 kilometer, mens nylig lanserte Lucid Air klarer over 800 kilometer etter den strenge amerikanske EPA-standarden, som det ikke er usannsynlig at vil kunne konverteres til over 1000 NEDC-kilometer. Den har et batteri på 113 kWh.

Teslas tremotors Plaid-versjon av Model S skal også få en rekkevidde på minst 840 kilometer, ifølge Tesla. Den skal i produksjon mot slutten av 2021. Batteristørrelsen her er foreløpig ikke kjent, kun at den skal få Teslas nye 4680-celler, ikke 2170-cellene som brukes i Model 3 og Model Y. Den er priset til 1,4 millioner kroner i Norge.

En av fordelene med faststoffbatterier skal i teorien være mulighet for raskere lading, men Nio har foreløpig ikke sagt noe annet enn at den skal ha «høyere effektivitet» her.

Alle Nios biler kommer med utskiftbar batteripakke, blant annet fordi selskapet har laget en løsning med batteribyttestasjoner hvor man i stedet for å hurtiglade bare kan kjøre inn og bytte hele pakken i løpet av et par minutter.

Det betyr at den kommende 150 kWh-pakken vil være kompatibel med alle selskapets modeller: ES6, ES8 og EC6. Den syvseters el-SUV-en ES8 vil få en NEDC-rekkevidde på over 730 kilometer med 150 kWh-pakken, ifølge Nio.

En stor skjerm i midtkonsollen preger naturligvis kabinen. Ventilasjonsdysene er «usynlige». Nio

Over fem meter lang

ET7 er ellers en lang sedan på snaue 5,01 meter i lengde, 1,99 meter bredde og 1,5 meter høyde. Akselavstanden er oppgitt til 3,06 meter, som bør bety svært god plass innvendig. Nio hevder ET7 skal være i stand til selvkjøring, med et sensorbatteri de kaller Nio Aquila Super Sensing.

Det består av totalt 33 ulike sensorer - en blanding av kameraer, lidar, radarer og ultrasoniske sensorer, og Nio skisserer at bilen vil være i stand til «gradvis å dekke bruksområder fra motorveier og byparkering til batteribytte».

Bilen kommer med to motorer - en permanentmagnetmotor på 180 kilowatt foran og en induksjonsmotor på 300 kilowatt bak, totalt 480 kW eller 652 hestekrefter. Maksimalt dreiemoment er oppgitt til 850 Nm, og 0–100 kilometer i timen skal ta 3,9 sekunder. Det er omtrent på nivå med rimeligste Model S, som gjør det samme på 3,8 sekunder.

Nio hevder videre at bilen er designet for å oppnå fem stjerner i både China og Euro NCAP, og luftdemping er standard på ET7. Bilen skal dessuten være fullstappet med høyttalere - 23 i tallet.

Nio

Fra 600.000 kroner i Kina

Selskapet tilbyr i Kina både vanlig kjøp av bilene sine, men også en løsning hvor man kjøper bilen, men abonnerer på batteripakken, såkalt «Battery as a service» eller BaaS. Prisene før insentiver er oppgitt som følger:

ET7 70 kWh: Fra 448.000 RMB (snaue 590.000 kroner) eller 378.000 RMB (cirka 496.000 kroner) + 980 RMB (snaue 1300 kroner) i måneden for BaaS.

ET7 100 kWh: Fra 506.000 RMB (cirka 665.000 kroner) eller 378.000 RMB (cirka 496.000 kroner) + 1480 RMB (cirka 1950 kroner) i måneden for BaaS.

Prising på 150 kWh-batteriet er foreløpig ikke oppgitt. Selve bilen skal leveres fra og med første kvartal 2022, mens den større batteripakken altså ikke skal komme før mot slutten av 2022.

Nios ES8 hadde sin «Europa-debut» på Nordic EV Summit-konferansen i Oslo i mars 2019. Nå ser det ut til at merket skal lanseres i Norge. Stein Jarle Olsen, Tek.no

På vei til Norge

Nio opererer foreløpig kun i Kina, men har tidligere uttalt at de ønsker å ekspandere til Europa, og det kan se ut som om en etablering i Norge er like rundt hjørnet.

Nylig ble det lagt ut en rekke stillinger for Nio i Norge på Linkedin , hvor de søker alt fra serviceteknikere til delespesialister og salgspersonell i Oslo.

I annonsen for ansatte til Nio-butikker, kalt Nio House Specialist, heter det eksplisitt at Norge står for døren i 2021. Vi har forsøkt å få tak i Nio for en utdyping av planene, men foreløpig uten hell.