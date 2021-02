Panasonic avslørte årets store toppmodell

En OLED med kraftig lysstyrke, sier du?

Panasonic

Ole Henrik Johansen 8 Jan 2021 13:30

Selv om CES-messen i syndenes by ikke går av stabelen som normalt i år, er det likevel noen tradisjoner som fortsetter. Og en av disse er at Panasonic lanserer en ny TV-toppmodell.

I år heter denne modellen JZ2000, og er den som de andre toppmodellene Panasonic har lansert de siste årene, vil dette være det man kaller en referanse-klasse-TV.

Panasonic har nemlig for vane å virkelig «bjuda på» hva gjelder bildekvalitet på sine toppmodeller.

Den nye prosessoren henter inn bilder fra et stort bibliotek, og gir deg det beste bildet på bakgrunn av det. Panasonic

Kunstig intelligens

Den største endringen på årets Panasonic-flaggskip finner vi under panseret, i form av den nye bildeprosessoren de har kalt HCX Pro AI. Selv om mange TV-produsenter bruker de samme skjermpanelene, er Panasonic kjent for å være helt i toppen når det gjelder bildebehandling, og det er takket væres deres egenutviklede bildeprosessorer.

Og som du kan kanskje har gjettet allerede, så står AI for Artificial Intelligence, eller kunstig intelligens på norsk.

Det betyr at prosessoren på egen hånd kan analysere og forbedre bildet basert på hva du serverer den av innhold. Den støtter seg til et gigantisk bibliotek av eksempler som Panasonic har samlet sammen, og ut i fra dette kan den skjønne hva du ser på og gjøre nødvendige endringer.

Ser du for eksempel på fotball, vil den gjenkjenne dette, og endre innstillingene slik at gresset får mer skarphet, spillerne blir forbedret, og ikke minst så vil lyden endret for å gi den rette stemningen.

JZ2000 er selskapets nye toppmodell. Panasonic

Forbedret panel

JZ2000 bruker et spesialtilpasset OLED-panel som er produsert av LG Display. Og dette skal være finpusset av Panasonics egne ingeniører for å kunne yte optimalt mot den nye prosessoren.

Noe av det man merker med det nye panelet skal angivelig være bedre lysstyrke.

Under pressekonferransen så visste de frem et eksempel hvor de målte en «konkurrende 2020 OLED-TV» mot JZ2000. I snitt lå den nye toppmodellen på 820 nits i snitt, mens konkurrenten flatet ut på 583 nits. Og begge var da stilt i kino-modus.

Fortsatt virker det som Panasonic holder seg til 55 og 65 tommer i størrelse. Så du kommer ikke i nærheten av konkurrentene, som tilbyr både 77 og 83 tommer med OLED-teknologi.

Mer fokus på spill

En annen ting som JZ2000 bringer med seg til bordet er støtte for HDMI 2.1, og nærmere bestemt evnen til å kunne gjengi 120 bilder i sekunder med en oppløsning på 4K.

I samme slengen så kan det være verdt å merke seg at VRR-støtte også er på plass, slik at du kan synkronisere opp antallet bilder mellom konsollen / PC-en din med TV-en.

Skjermen har også støtte for ALLM - «Auto Low Latency Mode».

Og ikke minst har skjermen fått en egen spillmodus som gjør at inputlagen på årets modeller er kraftig forbedret.

På fjorårets modell lå denne rundt 21,6 millisekunder, mens årets modell skal være kapabel til å få denne ned i 14,4 millisekunder.

Skjermen støtter både Dolby Vision og HDR10+. Panasonic

Forbedret grensesnitt

En av tingene vi ofte har gitt Panasonics TV-er tyn for er brukervennligheten. Mens spesielt Samsung og LG har laget systemer som er meget brukervennlige, har Panasonic ofte holdt seg til sin egen løsning som rett og slett er litt gammeldags sammenlignet med konkurrentene.

Siden selskapet lanserte sin første TV med Android like før jul, så var det håp om at dette grensesnittet hadde funnet veien til denne modellen også. I stedet har de oppdatert det de kaller MyHomeScreen til versjon 6.0. Hvor godt denne er, vil i så fall vise seg når vi får inn TV-en til test.

Technics har hjulpet til med lyden

Også lyden har fått en solid oppdatering i år. Panasonic har fått god hjelp av ingeniørene i søsterselskapet Technics, og resultatet skal være en TV med mer romfølelse og presisjon.

I likhet med flere andre toppmodeller, har JZ2000 også fått flere høyttalerelementer hvor noen av disse er plassert slik at lyden skyter oppover.

Resultetat er at du nå kan plassere objektene i bildet rundt om i rommet. Skulle for eksempel et helikopter komme flyvende i toppen av bildet, vil du høre denne over deg.

Panasonic har enn så lenge ikke avslørt noen priser på den nye toppmodellen i 55 (55JZ2000) eller 65 (65JZ2000) tommer. Disse skal vi angivelig få vite sammen med flere spesifikasjoner når den europeiske lanseringen finner sted i mars.