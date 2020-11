Slik blir FIFA 21 på neste konsollgenerasjon

REALISTISK: Slik ser Liverpool-stjernen Trent Alexander-Arnold ut i FIFA 21 på neste konsollgenerasjon. Engelskmannen ser unektelig realistisk ut. EA Sports

Yngve Gjerde 24 Nov 2020 17:00

EA Sports har ambisiøse planer for FIFA 21 på neste konsollgenerasjon. Med ikonet David Beckham på laget skal spillere nå, ifølge EA Sports, se, bevege, føle og spille FIFA på en helt ny måte.

Det fortalte Matt Lefriniere, en av FIFA-produsentene i EA Sports, på et presstreff Tek.no var til stede på tidligere i november.

FIFA 21 blir gjort tilgjengelig på PlayStation 5 og Xbox Series X, den nye konsollgenerasjonen, 4. desember. Samme dag gjør Manchester United- og Real Madrid-legenden David Beckham sitt inntog i spillet som FIFAs 101. «Icon» - legendariske spillere som gjør «comeback» på det virtuelle gresset.

Beckham har lenge hatt en eksklusiv avtale som legende hos FIFA-rival Pro Evolution Soccer (PES), men skal nå være FIFA-icon for første gang.

3X BECKHAM: Slik ser Beckhams tre foreløpige Icons-kort ut. Rangeringen hans er ikke offentlig enda. I tillegg vil han etter hvert få et fjerde Icon-kort: «Prime Icon Moments». EA Sports

Beholder utdatert spillmotor

EA Sports lanserer som ventet mye nytt, men en nyhet mange FIFA-entuasiaster neppe vil glede seg over er at de planlegger å beholde spillmotoren Frostbite «i overskuelig fremtid». Det bekreftet Aaron McHardy, FIFA-produsent i EA Sports, under pressetreffet.

Frostbite har vært i FIFA-spillserien siden FIFA 17, og har fått kraftig kritikk for å ikke henge med på den teknologiske utviklingen som kreves for et spill som krever spesielle mekanismer og dynamikk for å kunne speile sporten fotball.

Motoren blir uansett med over til den nye konsollgenerasjonen.

MAJESTETISK: Liverpools hjemmestadion under flomlys. EA Sports

4K og 60 fps

EA Sports har store planer for livet på kraftigere maskiner.

– Vi gleder oss veldig til å gjøre FIFA enda mer autentisk, at spillerne kan fordype seg på det virtuelle gresset i enda større grad i FIFA 21, sier McHardy, som sier at de nå kan tilby helt nye funksjoner nå som de har tilgang på ny, kraftfull teknologi.

Spillet kan kjøres i 4K og med 60 fps.

EA Sports presenterte planene med utgangspunkt i fire punkter. De vil at spillerne skal se, bevege, føle og spille FIFA på en måte som aldri før.

Ny kampdag-opplevelse

Nye sekvenser som viser mer av oppbyggingen til en kamp. Lagbusser som ankommer stadion, supportere som kommer gjennom portene og inn på stadion og spillere som går gjennom pressesonen på vei til kamp.

Viktige mål

Nå vil viktige og avgjørende mål vises frem på en helt annen måte. Om du for eksempel scorer et dramatisk seiersmål på overtid eller mot slutten av en kamp vil det vises frem på en helt ny måte med ville jubelscener med både spillere, supportere og støtteapparat.

Kjenn på taklingene

Med den nye teknologien til DualSense-kontrolleren til PlayStation 5 vil man kunne gjennom vibrasjoner komme tettere på spillet. Avslutninger, pasninger, taklinger og dueller vil kunne kjennes i form av vibrasjoner fra kontrollen.

Mer realistiske spillere

Spillerne får en overhaling på to områder. Det EA Sports kaller «Off-ball humanization» betyr at spillerne er mer realistiske i sin oppførsel på banen. Alt fra å justere leggskinn til å signalisere til lagkameratene er små, nye detaljer på neste konsollgenerasjon. Den nye teknologien gjør også at spillerne skal se mer realistiske ut med detaljer som at musklene som brukes når du for eksempel skyter er synlige.

I billedgalleriet under kan du se hvordan Kylian Mbappé, frontfigur for FIFA 21, samt FIFA 21-ambassadør Joao Felix, ser ut i spillet på neste konsollgenerasjon.

FRONTFIGUREN: Kylian Mbappé i FIFA 21 på nye konsoller. Den franske PSG-stjernen er EA Sports frontfigur for denne FIFA-utgaven. EA SPORTS

AMBASSADØR: Joao Felix, Atlético Madrids portugisiske stjerneskudd. EA Sports

I tillegg til disse tingene vil spillmenyene - etter planen - være raskere, et nytt duellsystem introduseres, nye kameravinkler og bedre responstid skal også komme.

Flere har i lang tid slitt med lang responstid, ustabile servere og frustrerende gameplay. Alt dette skal imidlertid bli bedre på neste konsoll, skal vi tro EA Sports.

– Vi har så mange muligheter nå. Dette er bare starten, sier gameplay-produsent i EA Sports, Sam Rivera.

– Alle disse funksjonene kommer på grunn av kraften til den nye konsollgenerasjonen. Det krever langt mer kraft å kunne implementere disse tingene. Nå kan vi bruke denne kraften. Det er mye som skal prosesseres, sier McHardy.

Ingen «cross-play»

Alle som har kjøpt FIFA 21 på PlayStation 4 eller Xbox One, den «gamle» konsollgenerasjonen, vil få spillet gratis dersom de går over til den nye konsollen. Alt som har blitt gjort i modusen Ultimate Team (FUT) eller Volta vil videreføres til ny konsoll. Det gjelder imidlertid ikke Pro Clubs eller karrieremodus.

FIFA 21 vil ikke ha spill på tvers av generasjoner. Du kan, om du er på PlayStation 4, ikke spille mot en som spiller på PlayStation 5. Det samme gjelder for Xbox One og Xbox Series X.