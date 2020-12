Europaparlamentet stemte for «Right to Repair»

Gjør at produkter må merkes med hvor reparerbare de er.

iFixit

Ole Henrik Johansen 30 Nov 2020 12:35

Med et solid flertall har Europaparlamentet nå stemt for «Right to Repair». Hele 395 stemte for, 206 forholds seg nøytral, mens 94 stemte i mot. Dette kan bety store endringer i merkingen av produkter, melder iFixit .

Resultatet av avstemningen sender et klart signal til EU-kommisjonen om å starte arbeidet med å pålegge merking av produkter, slik at disse sier forbrukerne noe om hvor lang levetid man kan forvente – og hvor reparerbare dem er.

I en undersøkelse viste det seg nemlig at hele 77 prosent av EU-borgere heller vil reparere enhetene sine enn å erstatte dem.

«iFixit-score» på produktene

Etter avstemningen uttalte Matthias Huisken, direktøren for advokatvirksomheten til iFixit i Europa:

«Dette er en enorm gevinst for forbrukere over hele Europa. Denne avstemningen vil sette i gang en bølge av nye reparasjonsvennlige prosesser, fra reparasjonspoeng i butikkene til produktlevetid.»

Det amerikanske nettstedet har de siste fem årene gitt en reparasjonsscore til alt mulig av produkter. Og ikke minst gått i bresjen for å utvikle guider til hvordan du selv kan foreta reparasjoner av for eksempel mobiltelefoner.

Slik ser logoen Frankrike skal bruke for å vise hvor lett det er å reparere et produkt.

Enkelte land er allerede i gang

EU-kommusjonen vil angivelig starte arbeidet med å utarbeide og innføre en tilsvarende merking av produkter som selges i Europa.

Enkelte land har allerede gjort tiltak for å forhindre at reparerbare produkter blir kastet. For eksempel har Østerrike redusert momsen på reparasjonstjenester, samt innført subsidier til reparasjoner av forbrukerne.

Tilbake i januar i år innførte Frankrike en reparasjonsrangering av blant annet mobiltelefoner og bærbare datamaskiner.

(Kilde: iFixit )