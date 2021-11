Harry Potter-storspill legges ned

Klarte aldri å matche Pokemon Go-suksessen.

Har du spilt spillene Ingress eller Pokémon Go kjenner du Niantics arbeid fra før. Pokémon Go dukket opp i 2016 og ble raskt en farsott. Spillet der du skal jakte på sjeldne monstre ved å bevege deg rundt med mobilen fikk skylda for at store mengder folk beveget seg langt mer enn vanlig til fots.

Året etter begynte snakket om en Harry Potter-variant av spillet. Og Harry Potter: Wizards Unite ble lansert i 2019. Nå, to år senere, mens Pokémon Go fortsatt lever i beste velgående melder Appleinsider at Niantic stenger Harry Potter-tittelen som aldri ble den suksessen de hadde håpet på.

Tredje forsøk på Ingress-suksess

Spillmekanikken er svært lik som i de to «originalspillene». Man skal bevege seg rundt og bruke utvidet virkelighet for å få tak i magiske artefakter, og man skal kjempe mot andre spillere. For ferske spillere var det et triks å besøke stedene man allerede kjente fra Pokémon Go.

Dette var på mange vis altså tredje «skinnet» oppå det originale Ingress-konseptet.

Men selv med mye positiv omtale ved lansering tok det aldri av.

31. januar 2022 stenger spillserverne, og fra 6. desember blir spillet tatt ned fra appbutikkene, og det vil heller ikke bli mulig å kjøpe innhold til det fra den datoen. I tiden fremover skal innholdet likevel bli litt utvidet for å gi historien en slags avrunding for spillerne.

Gigantsuksessen lever godt

Ser vi til spillerstatistikk er Pokémon Go fortsatt god butikk for Niantic. Nettstedet Activeplayer.io har statistikk og overslag over hvor mange som spiller ulike titler - der viser tallene at spillet har mellom 68 og 72 millioner aktive brukere hver måned.

Businessofapps anslår at det er 166 millioner registrerte brukere av spillet, og Statista viser til at spillet har rundt 1,8 millioner daglige brukere i noen av kjernemarkedene sine - deriblant over 800.000 brukere i USA og nesten 31.000 brukere i Norge.

Niantic selv har gått fra å være verdt noen hundre millioner dollar til å være et milliardforetak. Så de små lommemonstrene er stadig god butikk for selskapet som driver Pokémon Go sammen med Nintendo.

J.K. Rowlings tryllestav har altså hatt store sko å fylle.