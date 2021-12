Elkjøp advarer mot ny Facebook-svindel

«Elkjøp Norge» sender slike meldinger på Facebook. Følger du lenken i e-posten havner du et helt annet sted enn hos Elkjøp, selv om nettstedet ser ut som Elkjøp.

Har du fått meldinger fra Elkjøp Norge på Facebook, hvor det hevdes at du har vunnet en støvsuger fra Dyson? Det er ikke oss, sier Elkjøp.

– Vi har fått flere henvendelser om dette siste forsøket, hvor det kommer meldinger på Facebook fra «Elkjøp Norge», hvor det står at man har vunnet et Dyson støvsuger. Det viktigste vi gjør nå er å informere i de kanalene vi kan for å sikre at kundene våre ikke lar seg bli svindlet, samt rapporterer til Facebook, slik at vi får stengt de falske sidene så fort som mulig, sier Elkjøps kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i en pressemelding.

– Det kommer stadig nye og mer kreative løsninger, som gjør at det ikke alltid er like enkelt å se forskjell på hva som er reelt og hva som er svindel, sier hun, og legger til at man bør se etter det blå verifiseringsmerket på Facebook som beviser at siden er genuin.

Ber om reservasjonsgebyr

Den aktuelle Facebook-meldingen forteller altså at du har blitt trukket ut som vinner av en ny Dyson-støvsuger, og at du må følge lenken i meldingen for å fylle ut adressen din. Haken er at du må betale et «reservasjonsgebyr» som dekker frakt og pakkeforsikring. Dette er selvfølgelig bare tull, og det eneste du oppnår er å gi bort kredittkortdetaljene dine til noen med uærlige hensikter.

Kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp Norge ber kundene unngå å gi fra seg opplysninger om de får meldinger som tilsynelatende er fra Elkjøp på Facebook.

Spesielt bør du være oppmerksom på om lenken i meldingen leder deg til et annet nettsted enn for eksempel Elkjøps eget. «Bit.ly» er en tjeneste som brukes til å korte ned lange nettstedsadresser, og er ikke i seg selv nødvendigvis et dårlig tegn, men en aktør som Elkjøp vil neppe bruke bit.ly om de faktisk skulle ha gjennomført en konkurranse som dette.

Sjekk derfor i adressefeltet du blir sendt til etter å ha klikket på lenken for å forsikre deg om at det er riktig nettsted du havner på.

– Dersom man blir sendt til en annen nettside, blir bedt om å oppgi kredittkortnummer for å vinne en premie, kan kundene med trygghet vite at dette ikke kommer fra oss. Skulle man være så uheldig at man har registrert kontaktopplysninger på en side man senere ser ikke er oss, råder vi til å kontakte banken og sperre sin konto med en gang, sier Bergly.

SMS-virus har gått varmt i år

Elkjøp er for øvrig ikke de eneste som har blitt utsatt for slike forsøk. I hele år har Flubot-viruset gått som en farsott på norske mobiltelefoner. En infisert telefon vil sende ut drøssevis av svindel-SMS-er til andre numre, som alle inneholder lenker som forsøker å få deg til å gi fra deg kredittkortdetaljer for å motta en pakke eller lignende.

– Dette er det største vi har sett i år, og vi registrerer rekordmange blokkerte tekstmeldinger i vårt spamfilter. Normalt blokkerer vi 30-40.000 meldinger i døgnet, men bare mellom klokka 08 og 12 onsdag morgen var 207.000 meldinger blokkert. Morgenen etter, på torsdag, var vi oppe i 1,2 millioner blokkerte meldinger. Angrepene blir altså mer omfattende, og flere risikerer å bli lurt, sa senior sikkerhetsrådgiver Torbjørn Busch i Telenor tidligere i desember.