Sony lanserer verdens første QD-OLED

Kommer Samsung i forkjøpet med den nye teknologien.

På et pressearrangement i Las Vegas mandag ettermiddag avslørte Sony alle de nye TV-ene du kan vente deg i 2022.

Den store godbiten, og desidert største overraskelsen, var deres nye toppmodell som får et QD-OLED-panel.

Dette slags krysning mellom OLED og kvanteprikker (quantum dots) som hittil har blitt brukt i LCD-TV-er.

Det spesielle er at Sony blir de første i verden med en slik TV, selv om det angivelig er Samsung som produserer panelet. Og man skulle da tro de ville benytte sjansen til kuppe denne nyheten først.

I tillegg vil du alternativt kunne velge Z9K, en 8K-TV med siste skrik innen baklys og LCD.

Prisene er ennå ikke klare. Men her kommer likevel en rask oppsummering av de nye modellene:

A95K

QD-OLED:

Sony A95K

Den råeste modellen får altså et QD-OLED-panel. Og hva er så det?

Kort forklart består teknologien av to lag. Det ene er et blått baklys (OLED) som belyser et lag med kvanteprikker. Resultatet skal gi et bilde som er mye mer mer lysstyrkt enn tradisjonell OLED.

Slik fungerer QD-OLED, med blått OLED-baklys og et lag med kvanteprikker over.

Panelet skal forøvrig være produsert av Samsung Displays. Da skulle man kanskje tro Samsung selv ville være først ute med en TV som har denne teknologien. Men enn så lenge er altså Sony førstemann ut.

Denne toppmodellen har selskapets nyeste bildeprosessor som heter Cognitive Processor XR. Løsningen skal angivelig være spesielt god til å gjenkjenne og gjøre justeringer ettersom hva du ser på. Sånn at du alltid får den beste bildekvaliteten. Litt på samme måte som flere andre produsenter også frister med.

Skjermen har videre XR OLED Contrast Pro, en funksjon som skal holde bedre kontroll på lyset, mens XR Triluminos Max skal holde kontroll på fargene.

De sier ikke noe kontret om lysstyrken i skjermen, annet enn at den vil kunne klemme ut rundt 200 prosent mer lys enn tradisjonelle TV-er.

Skjermen leveres videre med en del nye bildemoduser som BRAVIA CORE Calibrated mode og Netflix Adaptive Calibrated Mode. Lyden skal sikres med det Sony kaller Acoustic Surface Audio+.

Videre er alle XR-TV-ene fra Sony klare for å ta imot PS5 med åpne armer. Ergo har du støtte for 4K@120Hz.

Sony sier ingenting om når den kommer, annet enn at den vil leveres i år.

A90K

OLED:

Sony A90K

En spennende serie som etter det vi kan se fra pressemeldingene kun vil komme som 48 eller 42 tommer. Altså en fullblods OLED av litt mindre skala som likevel inneholder mye av de samme funksjonene som toppmodellen.

Ut ifra spesifikasjonene så er den samme prosessoren og lyskontrollen på plass, mens du får en annen fargestyring i XR Triluminos Pro i stedet for Max.

Også denne modellen skal huse et godt lydsystem og i tillegg kan den friste med flere bildemoduser og ikke minst et stilrent design uten nevneverdig rammer.

A80K

Sony A80K

Dette blir etter alt å dømme den lavest spesifiserte OLED-modellen blant Sonys nye XR-serie. Men du får til gjengjeld større skjermer å velge blant. Denne modellen skal nemlig kunne leveres fra 55 til 77 tommer, med 65 tommer som stoppet imellom de to.

Spesifikasjonene avslører imidlertid at du fortsatt får mange av de samme funksjonene som storebrødrene. Fortsatt har du den samme bildeprosessoren og lyskontrollen, mens fargekontrollen virker lik A90K-modellen.

Så dette blir en spennende modell å få inn til test når den tid kommer.

Z9K

Mini-LED

Sony Z9K

Dette blir toppmodellen fra Sony om du vil ha LED-panel. Og her ligger hemmeligheten i at baklyset nå består av mini-LED-dioder. Litt på den samme måten som Samsung har gjort med sine Nano-QLED. Fordelen er altså at du får langt flere soner som kan belyses uavhengig av hverandre, og på den måten mer kontroll på bildet.

Øverst på stigen finner vi altså Z9K. Dette er en 8K-modell som leves som 85 eller 75 tommer. Med andre ord ingen småtasser.

Igjen får du den nye prosessoren Cognitive Processor XR og det Sony kaller XR Backlight Master Drive. Sistnevnte vil altså holde kontrollen på baklyset i skjermen.

Til å holde kontrollen på fargene får Z9K XR Triluminos Pro, samt noe som kalles XR Contrast Booster 20 som skal bistå.

Skjermen har videre noe som heter X-Anti Reflection og X-Wide Angle, som begge indikerer at skjermen skal være godt rustet mot gjenskinn og samtidig ha god innsynsinvinkel.

Også denne skjermen skal ha en design som gir deg en tilnærmet rammefri TV.

X95K

Sony X95K

Dette er lillebroren til Z9K, og men har likevel mange av de samme funksjonene som storebroren.

Likevel må du tåle å ned i oppløsning til 4K, som fortsatt er vel innafor etter vår mening. Modellen leveres for øvrig i 85, 75 og 65 tommer.

En annen ting vi ser endrer seg med denne modellen er at du nå «kun» får XR Contrast Booster 15. Hvilket kan tyde på at skjermen ikke når fullt så mye lysstyrke som toppmodellen.

Likevel får du den samme antirefleksbehandlingen og innsynsvinkelen skal være like god.

Skjermen har for øvrig samme sømløse design hvor det er minimalt med rammer.

LCD

Sony X90K

Neste modell på stigen er velkjent betegnelse X90, som i år kommer i X90K-drakt. Dette har tradisjonelt vært en modell som gir mye valuta for pengene, og den kommer i størrelsene 85, 75, 65 og 55 tommer.

Dette er en TV som altså ikke leveres med mini-LED-baklys, men likevel det som kalles direkte baklys.

TV-skjermen har videre XR Triluminos Pro som skal sikre kontroll på fargene kombinert med XR Contrast Booster 10. Samtidig har også denne modellen Cognitive Processor XR som de øvrige modellene ovenfor har.

X85K

Sony X85K og X80K

Disse modellene er noe enklere enn X90K, men likevel noen interessante funksjoner.

Begge modellene har en litt enklere prosessor 4K HDR Processor X1, sammen med 4k X-Reality Pro som skal oppskalere og holde skarpheten i ørene.

En av forskjellene er at X85K har et 100 Hz-panel, mens du får et mer tradisjonelt 60 Hz-panel med X80K.

Begge modellene leveres i 75, 65, 55, 50 og 43 tommer. Mens X85K også i tillegg leveres som 85 tommer også.

