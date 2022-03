AMD har lansert verdens raskeste spillprosessor

Snur 180 grader ved å gi Ryzen 5000-støtte til gamle hovedkort.

AMD har lansert det de selv hevder er verdens raskeste spillprosessor. Den har fått navnet Ryzen 7 5800X3D og skal visstnok være bedre enn alt fra rivalen Intel og rundt 15 prosent raskere enn deres egen Ryzen 9 5900X.

Og raskere blir den takket være én spesifikk endring:

5800X3D er nemlig den første konsumerprosessoren med AMDs nye 3D V-cache-teknologi der L3-cachen er stablet i høyden oppå selve prosessoren.

Cachen er et virkelig lynraskt mellomlagringsminne, og det nye grepet fra AMD skal gi prosessoren enda hurtigere tilgang til dette. Resultatet blir mindre forsinkelse og flaskehalser i prosessoren, og høyere bildeflyt i spill.

Prosessoren kommer i salg 20. april og skal koste 450 dollar. Den har for øvrig 8 kjerner og 16 tråder, samt 96 MB 3D V-cache.

Enkelte vil nok stusse over at AMD velger å gi akkurat Ryzen 7 5800X denne 3D-cachen fremfor toppmodellene Ryzen 9 5900X eller 5950X. Trolig skyldes dette en blanding av utfordringer med produksjonen og kostnader. Uansett må grepet sees på som et varsel om hva som kommer senere fra AMD, der det er naturlig å tenke seg at mange flere Ryzen-prosessorer bygges etter samme lest og får de samme fordelene fremover.

Intel jobber med konkurrent

Konkurrenten Intel har fått med seg AMDs fremstøt, og jobber for øyeblikket med å rulle ut sin Core i9–12900 KS, en spesialversjon av deres nåværende toppmodell som lover å holde 5,2 GHz på alle ytelseskjernene sine.

Hvem av de to som blir aller best til spill kommer nok an på hvilke titler du tester dem i, samt hvordan resten av datamaskinen er satt sammen. Interessant nok skal Intels nye stjerne etter sigende bare bli tilgjengelig i ferdigbygde systemer, og ikke mulig å kjøpe «løst» for PC-byggere. Dermed spørs det hvor reell konkurransen derfra blir.

Snur: åpner for nye prosessorer i gamle hovedkort

I en overraskende, endog hyggelig vending, velger også AMD å gi eldre brikkesett helt tilbake til sin 300-serie som ble lansert i 2016 støtte for dagens Ryzen 5000-prosessorer.

Dette inkluderer da brikkesett som X370, B350 og i visse tilfeller også A320.

Det skapte rabalder da AMD ikke støttet disse brikkesettene ved Ryzen 5000-lanseringen for halvannet år siden og de etter hvert skylte på plassbegrensninger i BIOS-filer. Flere spekulerte imidlertid i om begrensningen skyldtes et ønske om å få folk til å skifte ut flere av komponentene sine i forbindelse med oppgraderingen til ny prosessor.

Nå som AMD har fått hardere konkurranse i PC-markedet fra Intel har de altså likevel funnet en måte å gjøre sine tidligere kunder fornøyde på. Uten at de må investere i nye hovedkort vil mange flere nå få oppgradere til den siste prosessorgenerasjonen. Inkludert alle dagens annonserte prosessorer.

En oversikt over hvilke brikkesett som får støtte for Ryzen 5000-prosessorer finner du nedenfor. Til syvende og sist er det likevel opp til produsentene av hovedkort å tilby deg nye fastvareoppdateringer som tar Ryzen 5000-prosessorene inn i varmen.

Asus og Gigabyte er et par av produsentene som allerede har lovet å levere oppdateringer for flere av sine eldre hovedkort med 300-brikkesett. Flere vil nok melde seg på i dagene som kommer.

Den nødvendige BIOS-oppdateringen skal være klar mellom april og mai en gang.

Øker konkurransen med 6 nye budsjettprosessorer

AMD ruller også ut seks nye budsjett- og mellomklasseprosessorer i Ryzen 4000- og 5000-serien. Disse skal ta opp kampen mot flere av Intels nye 12. generasjon Core-prosessorer, som har gitt selskapet mye hardere konkurranse i alle prisklasser de siste månedene.

De nye prosessorene får mellom 4 og 8 kjerner og skal koste 99 til 299 dollar. De norske prisene er ikke kjent enda.

Merk at Ryzen 4000-prosessorene er basert på den aldrende Zen 2-arkitekturen. Dermed støtter de ikke PCIe 4.0-grensesnittet som moderne PCIe NVMe-SSD-er og kommende grafikkort baserer seg på. Heller ikke den nye Ryzen 5 5500 støtter PCIe 4.

Modell Kjerner/tråder Boost/basefrekvens Cache TDP Pris AMD Ryzen 7 5700X (Zen 3) 8/16 Inntil 4.6/3.4 GHz 36 MB 65W 299 dollar AMD Ryzen 5 5600 (Zen 3) 6/12 Inntil 4.4/3.5 GHz 35 MB 65W 199 dollar AMD Ryzen 5 5500 (Zen 3) 6/12 Inntil 4.2/3.6 GHz 19 MB 65W 159 dollar AMD Ryzen 5 4600G (Zen 2) 6/12 Inntil 4.2/3.7 GHz 11 MB 65W 154 dollar AMD Ryzen 5 4500 (Zen 2) 6/12 Inntil 4.1/3.6 GHz 11 MB 65W 129 dollar AMD Ryzen 3 4100 (Zen 2) 4/8 Inntil 4.0/3.8 GHz 6 MB 65W 99 dollar