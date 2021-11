Lanserer eSIM-abonnement - lar deg bytte abonnement på «under fem minutter»

eSIM er noe vi har hørt en del om de siste årene, men som fortsatt ikke har blitt tatt i bruk av de fleste operatørene. I dag kunne imidlertid mobiloperatøren Ice melde om at de lanserer Norges første tjeneste for heldigitale mobilabbonement, NiceMobil.

«Embedded SIM» er kort og godt SIM-kort som kun finnes virtuelt installert på dingsen din, og fjerner behovet for et fysisk kort som må stappes inn. Chilimobil lanserte en lignende tjeneste i februar i fjor, og Telia støtter ifølge selskapet selv «alle enheter som har eSIM-støtte». Men NiceMobil er fortsatt eneste «heldigitale» eSIM-leverandør.

Med eSIM-løsning på plass betyr det at du i praksis bare bestiller abonnementet, og så umiddelbart vil kunne bli byttet over til Ice sitt nett og ditt nye abonnement – helt uten å måtte vente på at et nytt SIM-kort skal komme i posten.

Dette forutsetter imidlertid at du også bytter telefonnummer i samme slengen; skal du beholde ditt gamle må du stadig vente på portering mellom operatørene. Ifølge Ice vil dette stadig ta to-tre dager.

Med nytt nummer vil du imidlertid kunne bytte abonnement på «under fem minutter», ifølge Ice.

Per nå støtter Ice eSIM på alle nyere iPhoner, Samsung-telefoner og Pixel-telefoner, samt Motorola Razr 2019, Oppo Find X 3,

Oppo Find X3 Pro, Motorola Razr 5G og Sony Xperia 10 III Lite.

Skal gi billigere priser

Shiraz Abid, kommersiell direktør i Ice.

I første omgang gir NiceMobil deg tre ulike abonnement å velge mellom, alle med rollover og EU inkludert:

1 GB for 100 kroner/måned

3 GB for 150 kroner/måned

8 GB for 200 kroner/måned

Til sammenligning ser prisene slik ut hos noen av de største konkurrentene (Fjordkraft er i skrivende stund det billigste alternativet, ifølge Teks abonnementskalkulator):

NiceMobil Telenor Telia OneCall Fjordkraft 1 GB 100 kroner 249 kroner N/A 139 kroner 119 kroner 3 GB 150 kroner 299 kroner 249 kroner 239 kroner 199 kroner 5 GB N/A 349 kroner N/A N/A 249 kroner 6 GB N/A N/A 329 kroner N/A N/A 7 GB N/A N/A N/A 289 kroner N/A 8 GB 200 kroner 399 kroner N/A N/A N/A 10 GB N/A N/A 399 kroner 339 kroner 299 kroner

Sjekk prisene opp mot ditt eget abonnement også:

Ingen 5G-støtte

Ingen av abonnementene har imidlertid 5G-støtte, og ifølge Ice vil dette la vente på seg inntil resten av Ice sine tjenester støtter 5G. I en tid der nesten alle andre operatører har hatt 5G ute i lang tid fremstår dette unektelig som noe merkelig.

eSIM er uansett et steg fremover, 5G eller ei. Det er neppe noen som føler særlig stor glede over å dytte små plastbrikker inn i telefonene sine, og med eSIM slipper du det. Du slipper også å vente på å få nytt SIM-kort tilsendt i posten.

Du skal også kunne bestille nytt abonnement direkte gjennom NiceMobil-appen, som har både BankID-innlogging og full avtaleinngåelse inkludert. Dette skal ifølge Ice være første gangen man har kunnet gjøre dette i Norge:

– Tidligere har man ikke kunnet bruke BankID på mobil med eSIM, dette problemet har vi løst. Tiden er inne for å resirkulere de fysiske SIM-kortene, sier Shiraz Abid, kommersiell direktør i Ice.

Appen sjekker om telefonen din er kompatibel

Ikke alle mobiltelefoner støtter eSIM, og selv om du kan finne ut om din modell støtter dette ved å søke litt på nettet kan det være en jungel å finne frem i. NiceMobil lover imidlertid å forenkle prosessen noe ved at appen selv sjekker om telefonen din er kompatibel med tjenesten, som et første steg ved kjøpsprosessen.

Dersom svaret er «ja» vil du få tilbud om å logge inn med BankID og føre opp e-post-kontoen din, samt klikke deg gjennom de obligatoriske samtykkeboksene. Til slutt får du tilbud om å velge ett av de tre abonnementene selskapet tilbyr, og spørsmål om du vil ha et nytt nummer.

Slik fungerer NiceMobil-appen.

Igjen, det er kun om du velger nytt nummer at prosessen sluttføres mer eller mindre umiddelbart. Ifølge Ice er imidlertid betalingsformen også enklere enn for tradisjonelle abonnement:

– Betalingen fungerer på samme måte som en strømmetjeneste; det trekkes direkte fra bankkortet ditt, og du slipper å måtte sette opp faktura, sier Abid.

Et mål med de nye abonnementene skal også være å senke prisene, noe prosessen også hjelper med. Fra tabellen tidligere i saken ser vi også at prisene til NiceMobil er veldig konkurransedyktige sett opp mot utvalget fra konkurrentene. Samtidig tilbys det per nå hverken 5G eller større abonnement enn 8 GB, så for storforbrukere eller brukere med høye krav til hastighet/5G-dekning kan det være trøblete.

Ifølge Ice kan det også være at de vil bli tvunget til å «gjeninnføre» SIM-kort i en tidsbegrenset periode, ettersom langt fra alle mobiltelefoner i dag støtter eSIM:

– Det kan hende at vi får en liten tidsbegrenset gjenoppstandelse for SIM-kortet også hos NiceMobil, av hensyn til alle de som ikke har mobil som støtter eSIM. Dette har vi ikke tatt stilling til enda, men vi ønsker at alle som vil skal kunne bli abonnenter hos oss også fram til det siste SIM-kortet er gravlagt for godt, avslutter Abid.

