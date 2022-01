Skjermbonanza på CES: dette er alle årets skjermnyheter

De har 4K-paneler, er lynraske og får ny teknologi.

Asus ROG Swift PG42UQ og PG48UQ er bare to av spillskjermene som ble vist frem under årets elektronikkmesse.

Etter en stor elektronikkmesse som CES, som gikk av stabelen i Las Vegas forrige uke, er det lett å miste oversikten over alt det nye som ble annonsert. En av produktkategoriene det virkelig ble satset på i år var skjermer, og spesielt spillskjermer som fokuserer på hastighet, oppløsning og jevn bildeflyt.

Som høydepunkt lanserte Samsung verdens raskeste 4K-spillskjerm med et panel på 240 Hz, som trolig ingen har et kraftig nok grafikkort til å utnytte enda.

Nvidia gikk i front for å sette en ny standard innen esport, med skjermer som har lynraske 1440p-paneler med minst 300 Hz og deres Reflex-teknologi for lavere forsinkelse.

I tillegg er det klart at Mini LED-teknologien og HDR kommer til mange flere skjermer, og både Asus og Alienware lanserte raske OLED-paneler for spilling.

Mye tyder altså på at 2022 blir året da spill vil se enda bedre ut.

Nedenfor tar vi en titt på det vi mener var de 5 mest interessante skjermene fra messen, før vi lister opp de andre nyhetene som lanseres i løpet av året.

OBS: Blir du med til bunn i saken får du se fire unike skjermer som overrasket med nye funksjoner, sprøtt design eller noe annet kult for deg som ikke spiller!

Samsung Odyssey Neo G8

Vi begynner med skjermen som blir sikleobjekt nr. 1 for mange PC-spillere: Samsungs Odyssey Neo G8.

Det er det flere grunner til, men først og fremst at den får verdens raskeste 4K-panel med mulighet til å vise 240 bilder i sekundet. Det er en vanvittig prestasjon gitt den høye oppløsningen.

Men i tillegg er panelet basert på Mini LED-teknologi. Denne gir vesentlig bedre lysstyring og kontrast enn dagens spillskjermer har, samt høyere lysstyrke. Faktisk kan panelet dens nå inntil 2000 nits lysstyrke i HDR-modus.

Panelet er på 34 tommer, noe som er stort nok til at 4K-oppløsningen gir mening og virkelig kommer til syne. HDMI 2.1 er også støttet, så her er fremtidssikringen virkelig på plass.

Mange tenker kanskje det er vanvittig å investere i denne utvilsomt svært dyre skjermen, all den tid ingen grafikkort egentlig er kraftig nok til å virkelig utnytte den. Selv et Nvidia RTX 3090 til langt over 20.000 kroner skal holde hardt med teknologier som DLSS-oppskalering påslått.

Og de har et poeng, men en gang (TM) kommer også denne godsaken på salg, og da står vi i den køen! Innen skjermen er i butikken finnes det også kanskje raskere grafikkort på markedet, kan vi håpe.

Vi vet ingen pris, og har ingen annen lanseringsdato enn «2022».

Samsung Odyssey Neo G8 annonse Sjekk prisen

Alienware AW3423DW

Om du har fått øynene opp for ultrabrede skjermer med 21:9-forhold, slik at nesten hele synsvidden din dekkes, har Dell og Alienware oppgradert sin beste spillskjerm med nytt panel og teknologi for 2022.

Den 34 tommer store og kurvede «AW3423DW» får nemlig et såkalt QD-OLED-panel. Det skal sikre deg det beste fra QLED og OLED-teknologien, som hver for seg er kjent for å lage henholdsvis svært lyssterke og svært kontrastrike bilder.

Faktisk loves en lysstyrke på mellom 400 og 1000 nits i HDR-modus, noe som er en stor forbedring fra ellers lyssvake rene OLED-paneler. OLED-panelets dype sortnivå skal ligge fast.

Panelet er jo beregnet for spilling, og er svært raskt med mulighet til å vise inntil 175 FPS ved 3440 x 1440 piksler oppløsning.

Rosinen i pølsa er et skjermen støtter G-Sync Ultimate-synkronisering for et rivefritt bilde, samt Nvidias Reflex-teknologi som gir deg vesentlig redusert inputlag i støttede spill. Det er særlig viktig for konkurransepregede FPS-titler, og kombinert med et OLED-panel kjent for lav forsinkelse kan dette bli interessant.

Skjermen slippes i Europa 5. april, til ukjent pris.

Alienware AW3423DW annonse Sjekk prisen

Asus ROG Swift PG42UQ

Vi tipper mange vil finmåle pultene sine for å finne ut om de har plass til Asus’ nye PG42UQ når den lanseres i løpet av året.

Skjermen er på hele 42 tommer, og hadde det ikke vært for foten ville vi tatt den for å være en liten TV.

Uansett har den alt av gull og glitter en skikkelig spillskjerm skal ha i 2022, noe som inkluderer et høyoppløst 4K-panel på 120 Hz og 0,1 millisekunder responstid. OLED-teknologien hjelper til med å holde forsinkelsen nede, og vil også by på svært høy kontrast og lavt sortnivå. En av OLED-teknologiens kjepphester er tradisjonelt lysstyrke, men Asus forteller at denne skjermen kan nå inntil 900 nits i HDR-modus, en lysstyrke som har blitt mulig dels takket være en kraftig passiv kjøleløsning. Som et av de første vil OLED-panelet også få et spesielt «micro texture»-lag, som reduserer gjenskinnet denne typen paneler ofte sliter veldig med.

Skjermen skal støtte adaptiv synkronisering, men det er foreløpig uklart om det er FreeSync eller G-Sync som skal spille hovedrollen. (Vi tipper FreeSync, ettersom skjermen også rettes mot konsollspillere).

Ellers viser panelet 10-bit farger og 98 prosent av P3-fargerommet, noe som gjør den i stand til å takle fargekritiske oppgaver som foto- og videobehandling.

HDMI 2.1-tilkobling er på plass, sammen med en USB-hub.

Flere detaljer ventes senere i år. Hverken lanseringstidspunkt eller pris er kjent.

PS: om 42 tommer blir for snaut kommer skjermen også større, men ellers identisk 48-tommer versjon!

Asus ROG Swift PG42UQ annonse Sjekk prisen

Acer Predator X32

Sammenlignet med Neo G8 fra Samsung står kanskje ikke Acers Predator X32 umiddelbart ut som noen toppkandidat, men det er bare ved første øyekast.

For selv om 32-tommer-panelet dens er litt mindre, tregere og av en annen type, girer også Acer skikkelig opp med denne lanseringen.

Som blant annet byr på et 160 Hz 4K Mini LED IPS-panel med flere hundre lokale dimmingsoner, høy kontrast, og lysstyrke på 400 – 1200 nits med HDR.

Til forskjell fra nevnte Neo G8 er også panelet flatt og ikke kurvet, og støtter dessuten G-Sync Ultimate samt Nvidias Reflex-teknologi for redusert inputlag.

Prisen ligger på omtrent 1900 euro. Lanseringen skal skje i 2. kvartal.

Acer Predator X32 (2022) annonse Sjekk prisen

Asus ROG Swift PG27AQN

2022 blir et spennende år for alle konkurransespillere, være seg om du prøver deg i turneringer eller bare ypper skikkelig mot venner.

Vi kunne valgt flere skjermer for denne plassen, men falt ned på Asus’ GP27AQN, som altså representerer en av flere nye skjermer Nvidia trakk frem under sin CES-pressekonferanse og som de har vært med i utviklingen av.

Nvidia mener nemlig tiden nå er ute for å spille på lynraske Full HD-skjermer i konkurransesammenheng, og heller ta steget opp til lynraske 1440p-skjermer.

Selskapet har funnet ut at dagens grafikkort takler 1440p-oppløsningen godt, og at populære e-sport-titler ikke har noe problem med å nå over 360 FPS med kompetitive innstillinger.

Nvidia har også funnet ut at overgangen fra 24-tommers Full HD-skjermer til 27-tommere med 1440p-oppløsning gir omtrent 3 prosent bedre resultater for spillere, ettersom den økte oppløsningen gir større og mer detaljerte «blinker».

GP27AQN kommer derfor med et nytt 360 Hz 1440p-panel på 27 tommer, med støtte for G-Sync Ultimate og Nvidia Reflex for lavere inputlag.

I tillegg får skjermen en egen profil skreddersydd for e-sport som skal gjøre det lettere å se fiender.

Pris og lanseringsdato er foreløpig ukjent.

Asus ROG Swift PG27AQN annonse Sjekk prisen

Disse spillskjermene kommer i år

Vi kan ikke garantere at vi har fått med oss absolutt alle skjermene som ble lansert, og vi har ikke tatt med skjermer med Full HD-oppløsning, men dette skal være en rimelig god oversikt for deg som er på jakt etter en ny i år:

Modell Panel Oppløsning Hastighet Synkronisering Lysstyrke Form Tilkobling Tilgjengelighet Acer Predator X32 32" IPS Mini LED 3840x2160, 16:9 160 Hz G-Sync Ultimate, Nvidia Reflex 400-1200 nits Flat HDMI 2.0/DP 1.4 1900 euro/2. kvartal Acer Predator X38S 37,5" IPS 3840x1600, 21:9 144 Hz G-Sync Ultimate, Nvidia Reflex 450-750 nits Kurvet HDMI 2.0/DP 1.4 2100 euro/1. kvartal Alienware AW3423DW 34" OLED 3440x1440, 21:9 175 Hz G-Sync Ultimate 250-1000 nits Kurvet HDMI 2.0/DP 1.4 Ukjent/5. april Asus ROG Swift PG27AQN 27" IPS 2560x1440, 16:9 360 Hz (OC) G-Sync Ultimate, Nvidia Reflex Ukjent Flat HDMI 2.0/DP 1.4 Ukjent Asus ROG Swift PG32UQXE 32" IPS Mini LED 3840x2160, 16:9 160 Hz (OC) G-Sync Ultimate, Nvidia Reflex ?-1000 nits Flat HDMI 2.1/DP 1.4 Ukjent Asus ROG Swift PG42UQ 42" OLED 3840x2160, 16:9 120 Hz Uklart hvilken type ?-900 nits Flat HDMI 2.1/DP 1.4 Ukjent Asus ROG Swift PG48UQ 48" OLED 3840x2160, 16:9 120 Hz Uklart hvilken type ?-900 nits Flat HDMI 2.1/DP 1.4 Ukjent BenQ Mobiuz EX3210U 32" IPS 3840x2160, 16:9 144 Hz FreeSync Premium Pro 300-600 nits Flat HDMI 2.1/DP 1.4 Ukjent BenQ Mobiuz EX3410R 34" VA 3440x1440, 21:9 144 Hz FreeSync Premium Pro 300-400 nits Kurvet HDMI 2.0/DP 1.4 Ukjent HP Omen 27u 27" IPS 3840x2160, 16:9 144 Hz FreeSync Premium Pro 400-450 nits Flat HDMI 2.1/DP 1.4 700 dollar/2. kvartal LG 32GQ950 31,5" IPS 3840x2160, 16:9 144 Hz FreeSync ?-1000 nits Flat HDMI 2.1/DP 1.4 Ukjent MSI MEG 271Q MiniLED 27" IPS Mini LED 2560x1440, 16:9 300 Hz G-Sync Ultimate, Nvidia Reflex ?-1000 nits Flat Ukjent Ukjent Samsung Odyssey Neo G8 34" IPS Mini LED 3840x2160, 16:9 240 Hz FreeSync Premium Pro ?-2000 nits Kurvet HDMI 2.1/DP 1.4 Ukjent ViewSonic Elite XG271QG 27" IPS 2560x1440, 16:9 240 Hz G-Sync Ultimate, Nvidia Reflex 400 nits Flat HDMI 2.0/DP 1.4 900 dollar/1. kvartal ViewSonic Elite XG272G-2K 27" IPS Mini LED 2560x1440, 16:9 300 Hz G-Sync Ultimate, Nvidia Reflex ?-1000 nits Flat Ukjent Ukjent/3. kvartal ViewSonic Elite XG321UG 32" IPS Mini LED 3840x2160, 16:9 144 Hz G-Sync Ultimate, Nvidia Reflex 400-1400 nits Flat HDMI 2.0/DP 1.4 2500 dollar/1. kvartal ViewSonic Elite XG341C-2K 34" IPS Mini LED 3440x1440, 21:9 165 Hz FreeSync Premium Pro ?-1400 nits Kurvet HDMI 2.1/DP 1.4 Ukjent/1. kvartal

Andre unike skjermer som kommer

I tillegg til rene spillskjermer, som jo fokuserer på høy oppdateringsfrekvens og silkemykt bilde, bød årets elektronikkmesse på en håndfull andre modeller som er verdt å nevne.

Av helt andre grunner.

Samsung Odyssey Ark

Forrige Neste Samsung. Samsung. Samsung. Åpne fullskjerm

Den mest unike skjermen som ble vist på årets CES-messe var uten tvil Samsungs roterbare Odyssey Ark. Det skjønner du særlig når du oppdager hvordan denne buede, massive OLED-skjermen på hele 55 tommer er ment å også kunne brukes i stående posisjon.

Ettersom skjermen er så stor, og buet, rager den over deg som et skjermmonster. Men dette monsteret skal heldigvis være lett å temme, og fylle med inntil tre «normale» 16:9-skjermvisninger i høyden.

Det gir rom for videoredigering, nettsurfing og videochat i «fullskjerm» på et og samme panel samtidig.

Skjermen støtter visning av flere input-signaler av gangen via Samsungs innebygde Multi View-programvare. Dermed kan du koble den til flere datamaskiner, eller bare leke deg med vindusplassering i Windows slik de fleste nok vil bruke den.

Det eneste vi er litt bekymret for er hvor heldig det er for nakkemuskulaturen og øynene å stadig skulle ta inn det som vises øverst på skjermen.

Ja, også prisen da, som nok blir rimelig drøy.

Lanseringsdato og øvrige tekniske spesifikasjoner er ikke kjent enda.

Samsung Odyssey Ark annonse Sjekk prisen

Samsung M80B

Samsungs 32 tommer store 4K-skjerm M80B ser ganske alminnelig ut. Den skiller seg like fullt fra konkurrenter ved å by på flere funksjoner uten å være koblet til en datamaskin.

Skjermen er nemlig lastet med programvare og apper, slik at du bare kan plugge inn en mus og et tastatur for å være produktiv. Eller en håndkontroller for å ikke være det, men heller strømme spill via Game Hub, som skal støtte tjenester som GeForce Now og Googles Stadia.

Ellers støttes redigering av Office 365-dokumenter gjennom Samsung Workspace, og videosamtaler gjennom apper som Google Duo. Et eget kamera, som monteres ved hjelp av magneter når du trenger det, følger med.

Om du vil koble til en bærbar PC kan skjermen drifte den i sin helhet så lenge den ikke trekker mer enn 65 watt over USB-C-kabelen.

Samsung M80B annonse Sjekk prisen

LG DualUp 28MQ780

Vi har allerede skrevet om LGs spesielle «DualUp», skjermen som i praksis gir deg to vanlige skjermer i høyden.

Det betyr at bildet her er høyere enn det er bredt, slik at man ender med et størrelsesforhold på 16:18 fremfor det mer vanlige 16:9. Oppløsningen blir da 2560 x 2880 piksler, som LG har kalt «Square Double QHD».

Løsningen virker kanskje noe sær, men LG mener i alle fall å ha funnet ut at det å jobbe på denne skjermen fører til mindre belastning på nakke og skuldre enn om du jobber på to skjermer satt ved siden av hverandre.

HR-avdelingens nye favorittanbefaling? Kanskje!

En bonus blir jo at skjermen kan gi deg bedre plass på arbeidsområdet ditt. Om du ikke kjøper to av dem for å ha ved siden av hverandre, da.

LG DualUp 28MQ780 annonse Sjekk prisen

HP Z40C G3

Når vi beveger oss over til HP er i alle fall to ting klart: selskapet har forstått viktigheten av høy oppløsning, og at videomøter har kommet for å bli.

Deres nye Z40C kommer nemlig med et digert panel på 40 tommer som er fylt med 5120 x 2160 piksler for god boltreplass for «multitaskere» både på «kontor-kontor» og det mer vanlige hjemmekontoret.

Skjermen kan dessuten forsyne en bærbar PC med inntil 100 watt over Thunderbolt-kontakten, for rask og effektiv «docking» uten ledningskluss. Og den har en såkalt KWM-switch, som lar deg styre flere maskiner med samme tastatur/mus. Enten hver for seg, eller samtidig ved å dedikere halvparten av skjermarealet til hver via en «bilde-i-bilde»-funksjon.

Et eget kamera er også bygget inn i skjermen. Og det er slettes ikke et HD- eller Full HD-kamera som er vanlig, men et med 4K-oppløsning og høyere lysfølsomhet for langt bedre bilder under videosamtaler. Når det ikke er i bruk kan kameraet senkes i skjermen, noe som definitivt gjør det enklere å bestille denne til hjemmekontoret.

HP Z40C G3 annonse Sjekk prisen