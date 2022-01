BMW lanserer ny verstingversjon av iX

BMW iX kommer i en tredje versjon, med over 1000 Nm moment.

Leveringstid på over et år på populære iX stopper ikke BMW fra å utvide modellutvalget med en ny toppmodell. De lanserer nemlig iX M60, den tredje modellen i serien og den første under den ytelsesfokuserte M-merkevaren.

M60 kommer med en bakre motor på 360 kW/486 hestekrefter, i tillegg til en motor foran på 190 kW/258 hestekrefter. Det gir samlet solide 619 hestekrefter, opp fra 523 hestekrefter på den tidligere toppmodellen xDrive 50.

iX M60 blir også den første BMW-modellen med over 1000 Nm dreiemoment. I Sport-modus leverer den nemlig 1015 Nm, mens en egen «Launch Control»-modus øker ytelsen til hele 1100 Nm i en kort stund. Det er mer enn selv den heftigste Porsche Taycan-versjonen, som yter inntil 1050 Nm i sin launch control-modus.

Da akselererer den 2,66 tonn tunge iX M60 fra 0–100 på 3,8 sekunder, som er 0,8 sekunder raskere enn xDrive 50. Også toppfarten er økt fra 200 til 250 kilometer i timen.

Heftige tall

iX blir dermed en av de aller sprekeste elbilene på markedet. Nevnte Taycan bruker bare 2,8 sekunder på 0–100 kilometer i timen. Teslas oppdaterte Model X, som kommer senere i år, gjør det samme på 3,9 sekunder, mens toppmodellen Plaid skal klare det på elleville 2,6 sekunder. For Model S Plaid er tallet 2,1 sekunder.

Syvseteren BYD Tang bruker 4,6 sekunder, mens en bil som Polestar 2 bruker 4,7 sekunder, eventuelt 4,4 sekunder med den nedlastbare oppdateringen som nylig ble tilgjengelig.

Batteriet i M60 er det samme som på xDrive 50, på 111,5 kWh brutto og 105,2 kWh netto. Den ekstra motorkraften og litt ekstra utstyr koster deg noe rekkevidde, men også M60 vil i utgangspunktet være en bil som egner seg for langturer. Rekkevidden er nemlig på inntil 566 kilometer etter WLTP, mot 630 kilometer for xDrive 50.

Maks ladekapasitet er fortsatt 200 kilowatt, som skal gi 10 til 80 prosent lading på rundt 35 minutter under optimale forhold. Tilhengervekt skal være den samme som for de øvrige iX-modellene, altså 2500 kg. Tillatt totalvekt er 3160 kg, så nyttelasten vil være 576 kg.

Endringer i oppsettet

I tillegg til motoriseringen finner man de største forskjellene i oppsettet, ifølge BMW. De beskriver det slik:

«Med M-spesifikt innstilt toakslet luftfjæring med automatisk nivåkontroll, egen anti-rollbar på bakakselen og en elektrisk firehjulsdrift med en svært responsiv aktuatorbasert hjulslippbegrensning, er listen lagt der den hører hjemme».

Bilen vil selvfølgelig komme med M-merking utvendig, blant annet med blåmalte bremsekalipere med M-logo. Logoen finner du også både foran og bak på bilen, og da i fargen Titanium Bronze, som også finnes i en rekke andre detaljer på bilen.

21-tommers felger er standard, men bilen kan også fås med 22-tommere, også de med Titanium Bronze-design. M60 kommer også med massevis av standardutstyr, deriblant Bowers & Wilkins-lyd, laserlys og aktiv seteventilasjon i begge setene foran.

– Ingen snarvei

Global lansering av M60 er fra juni, melder BMW, men norske forhandlere vil åpne for bestilling allerede denne måneden. Prisen er estimert til 1.149.000 kroner.

– Med den svært høye etterspørselen vi opplever etter BMW iX, så forventer vi at det vil bli mange om beinet også for nye BMW iX M60, sier kommunikasjonsdirektør i BMW Norge, Marius Tegneby.

– Det er jo allerede svært lang leveringstid på nye bestillinger av xDrive 50. Vil M60 kunne være en snarvei for dem som allerede vurderer en iX?

– Vi forventer at enkelte iX xDrive 50-kunder vil ønske å konvertere til iX M60, samtidig som vi vil få helt nye bestillinger. Det vil bli mange om beinet, så det er ingen «unison snarvei». Vi antar at vi om kort tid vil ha solgt ut 2022-produksjonen også på iX M60, sier Tegneby til Tek.no.