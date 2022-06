Netflix har testet å ta betalt for kontodeling

– Brukerne er forvirret, skriver nettsted.

Niklas Plikk 2 min lesetid

Det hagler litt rundt Netflix om dagen, og én av årsakene er at de har sagt at de har planer om å slå ned på kontodeling. De har sett at mange av sine Netflix-brukere deler kontoer ikke bare innad i familien i en husholdning (det er lov), men også med venner og bekjente.

I mars begynte selskapet å teste å ta betalt for slik kontodeling i et par land i Sør-Amerika, og responsen ser ikke ut til å være særlig positiv. Blant annet sier flere brukere at de ikke har fått beskjed om de nye reglene og håndhevingen virker å være svært varierende, ifølge nettstedet Rest of World.

De har snakket med en rekke Netflix-kunder i Peru, som er et av tre land hvor Netflix nå tar betalt for kontodeling.

– Deres tidlige forsøk i Peru er et rot, skriver nettstedet.

Noen få brukere fikk denne beskjeden opp allerede i fjor. En lignende beskjed brukes også nå.

Ekstra konto for 20 kroner

Sentral- og Sør-Amerika skal være markedene med lavest inntjening per bruker, og det var nok akkurat derfor Netflix ønsket å teste det nye tilleggsabonnementet i nettopp Peru, Chile og Costa Rica. I Peru har Netflix en markedsandel på drøye førti prosent, etterfulgt av HBO Max og Disney+ på omtrent 20 prosent hver.

Nå tvinger de brukere hvor de ser at at kontoen brukes fra flere forskjellige steder å kjøpe et tilleggsabonnement for 7,9 peruanske sol (cirka 20 kroner). Til sammenligning koster et vanlig Netflix-abonnement 24.90 peruanske sol, drøye 60 kroner.

Få konsekvenser så langt

Noen Netflix-brukere Rest of World har snakket med sier at de fortsatt ikke har hørt noe fra selskapet om de nye reglene, hverken i appen eller via e-post. De har følgelig fortsatt å dele kontoen «ulovlig», tilsynelatende uten noen respons.

Andre brukere som skal ha lånt kontotilgang fra en annen skal ha fått beskjed om at de måtte verifisere bostedsadressen sin. Men ved å bare ignorere forespørselen har de kunnet fortsette å bruke kontoen som vanlig i over en måned.

Noen mener det også har vært forvirring rundt hva Netflix definerer som en husholdning, og om en familie fortsatt kan dele en konto hvis for eksempel barna flytter ut.

– Vi har vært tydelige i fem år på at «En Netflix-konto er for folk som bor sammen i en enkelt husholdning», uttalte Netflix-talspersonen Kumiko Hidaka til The Verge, som spurte dem om en klargjøring.

Hidaka sier også at brukerne i Peru skal ha mottatt e-post om de nye reglene, og at de også jobber med å gi varslinger via appen, men at det vil skje gradvis.

– Vi er fornøyde med responsen så langt, avsluttet hun.

Har ikke vært opptatt av det før nå

Her på berget har Netflix vært tilgjengelig siden 2012, og allerede året etterpå dukket muligheten for å ha flere brukere på tjenesten opp.

I 2016 sa de til og med at passorddeling var fint, siden mange som deler kontoer med andre ender opp med å opprette sin egen. I 2019 sa de imidlertid at de tittet på fenomenet.

– Vi fortsetter å overvåke det. Så vi ser på situasjonen, og på forbrukervennlige måter å påvirke brukerne, sa produktsjef Greg Peters den gang, ifølge The Streamable.