Nå vet vi startprisen på Toyotas elbil

Toyotas BZ4X sniker seg akkurat under 400.000 kroner i startpris. Legger du på noe utstyr, vinterhjul og levering nærmer du deg nok halvmillionen.

Toyotas første elbil er utvilsomt etterlengtet for mange nordmenn, og i dag offentliggjør Toyota startprisene for kommende BZ4X. De blir 399.900 kroner for modellen med forhjulstrekk og 427.000 kroner for modellen med firehjulstrekk.

Dette er altså startpriser, og inkluderer ikke eventuelt ekstrautstyr eller vinterhjul. Frakt og levering er også ekskludert, som vanligvis betyr rundt 10.000 kroner i tillegg.

Tre utstyrsgrader

Toyota Norges informasjonssjef Espen Olsen sier startpris innebærer modellen med den laveste av tre utstyrsgrader.

– Logikken ligner det vi har for RAV4. Normalt vil bestselgeren være den midterste utstyrsgraden. I tillegg kan man velge eksempelvis solcelletaket som tilvalg, skriver han i en e-post til Tek.no.

Hybridversjonen av RAV4 tilbys til sammenlikning i de tre utstyrsgradene Life, Active og Style. Her er startprisen 443.200 kroner, og så må du legge på cirka 35.000 kroner for Active (478.700) eller 80.000 kroner for Style (524.500).

Sistnevnte kan også fåes med panoramatak og JBL-anlegg for ytterligere cirka 25.000 kroner, men vi må selvfølgelig påpeke at det ikke nødvendigvis er slik at det er samme intervaller som gjelder for BZ4X.

BZ4X måler 4,69 meter i lengde.

Omtrent på ID.4-nivå

Startprisene betyr at Toyota i utgangspunktet legger seg omtrent på eksakt samme nivå som en av hovedkonkurrentene, nemlig Volkswagens ID.4 - i alle fall om vi ser bort fra hva som er inkludert av utstyr på de to bilene.

ID.4 starter på 414.100 kroner, men det er inkludert frakt og levering i Oslo, mens firehjulsdrevne ID.4 GTX er noe høyere priset - 475.100 kroner. Den har til gjengjeld mer utstyr enn lillebror ID.4, blant annet LED Matrix-frontlykter, oppgradert stemningsbelysning i kabinen og oppgraderte felger.

Spesifikasjonsmessig minner også BZ4X om mange av de andre el-SUV-ene på markedet. Batteriet er på 71,4 kilowattimer, og skal gi en rekkevidde på over 450 kilometer for den forhjulsdrevne versjonen, 410 kilometer for den firehjulsdrevne. Endelig typegodkjenning er foreløpig ikke gjort, så rekkeviddetallet er foreløpig ikke helt klart.

Toyota presiserer imidlertid at rekkevidden vil variere med modell og utstyr, og en spennende påstand er også at bZ4X skal klare å holde på rekkevidden i kaldt vær i større grad enn mange av konkurrentene, takket være svært effektiv oppvarming. Så lite som 10 prosent rekkeviddetap om vinteren er blitt nevnt, så det blir svært interessant å se om holder mål i praksis.

Mange vil nok også sette pris på Toyotas batterigaranti, som garanterer at batteriet fremdeles vil levere minst 70 prosent av opprinnelig kapasitet etter ti år eller opptil en million kilometer.

Forutsetningen er imidlertid at man gjennomfører en årlig helsesjekk på et autorisert Toyota-verksted, som naturligvis er en smart måte for Toyota å sikre omsetning også i servicemarkedet.

452 liter bagasjerom er noe bak de mest romslige konkurrentene, for eksempel Skoda Enyaqs 585 liter.

Raskere akselerasjon

Ellers får du 150 kW/204 hestekrefter i den forhjulsdrevne versjonen og 160 kW/218 hestekrefter i den firehjulsdrevne.

Toyota har tilsynelatende også innsett at akselerasjonstallene de først presenterte var noe sedate sammenliknet med konkurrentene, så disse har blitt forbedret. Nå skal den forhjulsdrevne versjonen klare 0–100 på 7,5 sekunder (ned fra 8,4 sekunder) og den firehjulsdrevne på 6,9 sekunder (ned fra 7,7).

BZ4X kan ellers hurtiglades med 150 kilowatt, som skal gi lading til 80 prosent på rundt 30 minutter. Det er omtrent på nivå med de fleste av konkurrentene. BZ4X kan trekke henger på inntil 750 kg, som er mindre enn mange av de mest åpenbare alternativene. ID.4 kan trekke mellom 1000 og 1200 kg, Hyundai Ioniq 5 1400–1600 kg, for å nevne noen.

Da vi fikk se på og sitte i BZ4X i Brussel i desember, beskrev vi den på denne måten:

«Innvendig er bilen omtrent som man forventer fra Toyota - det fremstår solid, men kanskje litt traust og konservativt. Dette er en bil, punktum - helt uten ambisjoner om at interiøret skal være «en futuristisk lounge», «en rullende stue» eller hva nå alle de andre bilprodusentene har forsøkt å få oss med på i det siste (selv om Toyota faktisk bruker begrepet «living room» i egen pressemelding).

Kvalitetsfølelsen innvendig er likevel relativt god, med komfortable seter, myke overflater de fleste steder og lydanlegg fra JBL. Premium er kanskje ikke ordet vi ville brukt, i alle fall ikke «premium» slik for eksempel en tysk produsent ville definert det. Samtidig ser vi kanskje for oss at det er noe i disse baner Toyota-kunder flest er på jakt etter - noe funksjonelt uten de store designmessige krumspringene».

Norgeslansering skal skje i juni, opplyser Toyota. Kunder kan signere kjøpekontrakter fra og med april.