Razer blir først med lynrask OLED-skjerm i en bærbar

Nye «Blade 15» får 240 Hz-panel, men pris og lanseringsdato svir.

Vi skal ikke mange år tilbake før selv de kvasseste spillbærbare kom med dvaske paneler som bare støttet 60 Hz og Full HD-oppløsning.

Nå melder Razer, kjent for å lage svært kompakte men også kraftige spillbærbare, at deres nye sjefsmodell Blade 15 får et panel som kan vise hele 240 bilder i sekundet. Og det med en oppløsning på 2560 x 1400 piksler.

Ikke minst er panelet av OLED-typen, som gir «uendelig» dypt sortnivå, høy kontrast og svært lav forsinkelse. Særlig det siste er viktig for mange spillere.

Razer hevder maskinen deres blir den aller første til å kombinere OLED-teknologi med det lynraske panelet som vil kunne gjøre underverker for flyt og respons i særlig FPS- og racing-spill.

Panelet støtter i tillegg G-Sync, som hindrer såkalt «tearing» og mikrohakking, eller bare gir følelsen av en jevnere bildeflyt når du spiller. Dessverre støtter ikke panelet HDR, men 400 nits lysstyrke bør absolutt gjøre jobben i spill.

Får topprosessor og ny minneteknologi

Med komponenter som Intels splitter nye i9–12900H-prosessor, med og Nvidias RTX 3070 Ti-grafikkbrikke blir maskinen utvilsomt rask.

Prosessoren har totalt 14 kjerner. 6 tradisjonelle ytelseskjerner og 8 såkalte effektivitetskjerner som enten kan jobbe sammen eller for seg selv med hver sin type oppgaver.

Ellers er maskinen utstyrt med inntil 32 GB moderne DDR5-minne og én terabyte rask NVMe-lagring som også kan utvides via et ledig spor.

Blade 15 skal bruke Nvidias Optimus-teknologi, som lar den sømløst skifte mellom å bruke den dedikerte RTX-grafikken og prosessorens integrerte grafikk når den går på batteridrift og du vil spare batteriet. Razer har ikke opplyst om batteridriftstiden.

Razer Blade 15 2022. Modellen med 240Hz OLED-panel kan avvike noe fra maskinen vist på bildet.

Får stiv pris og sen lansering

Før du sjekker saldo i nettbanken er det nok greit å ta en «time out». Det tvinges du egentlig til, siden maskinen har fått lanseringsvindu i årets fjerde kvartal, som altså strekker seg fra oktober til desember. Og innen vi har kommet dit lurer i alle fall vi på om Razer fremdeles er alene om den mektige skjermkomboen sin - og om de faktisk blir først med leveringsklare modeller.

Om de faktisk skulle få maskinen ut fabrikkdøren før konkurrentene skal vi ikke glemme prisen. Det koster jo som kjent å være tidlig ute, og særlig i disse dager med generelt høye priser for elektronikk. Razer planlegger å ta 3500 dollar for maskinen. Det betyr at du trolig må ut med om lag 35.000 kroner her i Norge. Det er ikke sikkert det er den beste måten å svi av lønnen på, særlig om du kan klare deg med en litt tregere skjerm, der tilbudet av maskiner er mye større.

Passer ikke alle gamere

Vi skal huske på at for å nå 240 bilder i sekundet ved 1440p-oppløsning må du enten skru ned grafikkdetaljene kraftig, foretrekke populære e-sport-titler som Overwatch, Fortnite og DOTA, eller spille gamle, lettdrevne spill. Nyere «trippel-A»-titler vil neppe nå mer enn 50 til 100 FPS på denne om du vil ha den beste grafikken.

Nvidias DLSS-oppskalering kan imidlertid brukes for å «booste» bildeflyten i støttede titler uten at det går nevneverdig på akkord med bildekvaliteten. Det kan definitivt gjøre det lettere å utnytte den raske skjermen i flere spill, også enkelte nyere titler.

Selv om det absolutt ikke er noe å si på prosessoren, er likevel grafikkbrikken ikke Nvidias kraftigste i dag, og innen maskinen kommer på markedet har arkitekturen den er basert på faktisk rundet to år.

Nvidia vil trolig lansere en helt ny generasjon grafikkort sent i høst, med mobile grafikkbrikker følgende etter på tampen av året eller tidlig i 2023.

