Sonos skal lansere taleassistent

«Hei Sonos» blir en greie.

Nettstedet The Verge skriver at Sonos bare er noen uker unna å lansere sin egen stemmeassistent. Til forskjell fra Apples Siri, Googles Assistent og Amazons Alexa, som tilbyr stemmekommandoer på tvers av operativsystemet, apper og tjenester, skal Sonos-assistenten først og fremst hjelpe deg med å styre musikken på strømmeplattformen deres.

Den skal aktiveres når du sier «Hei Sonos», og ifølge kildene The Verge har snakket med være raskere enn konkurrerende assistenter for de viktigste musikkrelaterte kommandoene.

En «Hei Sonos, spill favorittmusikken min» skal altså være mer responsiv og gi lyd via anlegget ditt raskere enn dagens alternativer.

Ingen Spotify-støtte ved lansering

Du skal blant annet kunne bruke Sonos-assistenten til å spille spesifikke låter, artister og spillelister. I tillegg til en rekke andre lydrelaterte oppgaver som vi gjetter på inkluderer volumkontroll og å hoppe mellom spor.

Ved lansering skal Apple Music, Amazon Music, Pandora, Deezer og Sonos Radio fungere med den nye assistenten, mens hverken Spotify eller YouTube Music har fått på plass støtte.

Garanterer personvern

Sonos skal ha utviklet løsningen med fokus på personvern. Ansatte med kjennskap til utviklingen forteller til The Verge at all prosessering av stemmekommandoer skjer lokalt, og at ingenting du sier sendes ut på internett og tilbake til deres servere for prosessering. Her skiller tjenesten seg klart fra særlig Googles Assistent og Amazons Alexa. Apples Siri gjør allerede mye prosessering lokalt på enheten din, selv om «hun» også kan sende fra seg informasjon.

Som The Verge peker på er nok Sonos også interesserte i å tilby en egen stemmeassistent fordi de tidligere har opplevd konkurransehemmende atferd fra stemmeassistentene til Google og Amazon. Dette har blant annet dreid seg om hvordan de etablerte stemmeassistentene har behandlet apper som konkurrerer med de fra eget selskap.

Lanseres 1. juni

Sonos skal planlegge å rulle ut stemmeassistenten til amerikanske kunder 1. juni via en programvareoppdatering. Vi i Europa får den litt senere. Alle Sonos-produkter, være seg høyttalere eller lydplanker som kjører den såkalte «S2»-programvaren i dag, skal angivelig få oppdateringen som gir deg Sonos’ egen stemmestyring. I tillegg må enheten selvsagt ha en mikrofon bygget inn.

Sammen med den nye taleassistenten er det ventet at Sonos vil annonsere en ny, billigere lydplanke neste gang de går på scenen:

