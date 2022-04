Spotify med ny spilleliste-pilot

Skal promotere populære brukeres egne spillelister

I en pressemelding på mandag uttalte Spotify at de arbeidet med et prøveprosjekt for å promotere utvalgte spillelister.

Den nye piloten heter «Featured Curators pilot», og skal vise et knippe populære brukeres spillelister, sammen med Spotifys egne spillelister.

– En av de tydeligste måtene lyttere uttrykker sin individualitet, er gjennom å lage spillelister. Så denne måneden tester Spotify en ny måte å forsterke våre lytteres spillelister, skriver Spotify selv om den nye funksjonen.

Begrenset prøveperiode og begrenset informasjon

Spotify uttaler at Featured Curators-piloten kun vil være aktiv i en begrenset periode, men hvor lenge dette varer uttaler ikke Spotify selv. De er også svært sparsommelige i informasjon vedrørende hvilke spillelister som vil promoteres og hvorfor.

Utover at de er utvalgt av Spotify selv, uttaler de kun at:

– Kuratorene vi har valgt er musikkelskere med etablerte følgere og populære spillelister på Spotify, eller de er brukere som forteller unike historier gjennom spillelister og skaper autentiske forbindelser med andre brukere.

Usikkert når det blir tilgjengelig

Ifølge Spotify skal funksjonen straks være tilgjengelig for utvalgte «markeder». Det kan enten bety at utvalgte spillelister blir tilgjengelig innenfor ulike sjangre, eller at de er restriktive med hvilke områder de ulike spillelistene blir tilgjengelig i.