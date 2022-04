Den store E3-spillmessen er avlyst

Skal gjenopplives i 2023.

Vanligvis avholdes den store spillmessen E3 hvert år rundt sommertider, men i 2020 ble den for første gang avlyst – og i 2021 ble den avholdt kun begrenset og digitalt. Nå melder flere kilder fra spillindustrien og ulike medier at organisasjonen bak E3, ESA (Entertainment Software Association), har sendt ut en pressemelding som bekrefter at E3 2022 også avlyses.

Ifølge pressemeldingen skal arrangementet komme tilbake for fullt i 2023, og ambisjonen skal være å avholde neste års arrangement fysisk i Los Angeles. En heldigital komponent skal også være del av arrangementet.

På Twitter uttrykker representanter for flere spillselskaper skuffelse over avlysningen, som PR-sjef i Razer, Will Powers:

Usikker fremtid for E3

E3-messen har siden 1996 vært verdens fremste arena for både spillutviklere og produsenter av utstyr til både PC-spill og konsoller. De siste årenes utvikling har imidlertid spredd usikkerhet i industrien om messens fremtid, ettersom stadig flere spillgiganter velger å ikke møte opp og heller avholde sine egne messer. Eksempler på dette er Nintendo, EA og Sony, som alle heller avholder sine egne messer og lanseringer.

Samtidig har messen også tradisjonelt i høy grad vært fysisk, noe koronapandemien satte en ettertrykkelig stopper for. Og det var ikke i nærheten av like mye blest rundt fjorårets heldigitale messe som rundt tidligere fysiske messer.

ESA sier likevel at messens retur i 2023 skal være «en oppfriskende fremvisning som viser frem nye og spennende videospill og industriinnovasjoner».

Ifølge IGN skal mange av ESAs tradisjonelle samarbeidspartnere rundt messen ha vært frustrerte over at organisasjonen har vært helt knyst i kommunikasjonen rundt årets messe. Helt frem til avlysningen nå nylig har det imidlertid vært planlagt å i det minste avholde en digital messe, men nå blir altså heller ikke det noe av.