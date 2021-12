Senatorer utga seg for å være tenåringer på Instagram

Ville sjekke hva slags innhold de ble servert.

Flere senatorer i USA valgte å lage seg falske instagramkontoer i forkant av en Senatshøring med Adam Mosseri, leder for nettopp Instagram, denne uken.

Det de fant var langt fra tillitsvekkende.

Fikk opp skadelig innhold innen en time

Kontoene senatsmedlemmene og deres ansatte laget utga seg for å være tenåringer. Samtlige uttalte at applikasjonen hadde styrt dem mot innhold som ikke var passende for unge brukere, skriver Engadget. Blant annet fikk de opp innhold relatert til selvskading og «anoreksia-trenere».

Senator fra Connecticut, Richard Blumenthal, avslørte at hans ansatte hadde utgitt seg for å være en 13-åring. Med den falske kontoen hadde de valgt å følge et lite knippe kontoer som fremmet spiseforstyrrelser, med det resultat at innen en time handlet alle instagram-anbefalingene om anoreksi og spiseforstyrrelser.

Også Utah-senator Mike Lee hadde utgitt seg for å være en tenåring på instagram. Kontoen til en fiktiv 13-årig jente valgte å følge instagrams egne anbefalinger i sin utforsking. Etter å ha valgt å følge Instagrams råd om å følge en kjent kvinnelig kjendis forandret «Uforsk»-alternativene seg drastisk.

– Hvorfor fikk det å følge Instagrams toppanbefalte konto, for en 13 år gammel jente, den konsekvensen at Utforsk-siden vår gikk fra å vise virkelig ufarlige ting, som hårstylingvideoer, til innhold som fremmer kroppsdysmorfi, seksualisering av kvinner, og innhold som ellers er uegnet for en 13 år gammel jente?, spurte Lee Mosseri.

Mosseri svarte at innhold som fremmer spiseforstyrrelser ifølge deres rapporter utgjør omtrent fem av hver 10.000 ting som blir sett. Til hvilket Lee svarte avkreftende.

– Det ble mørkt fort. Det var ikke fem av 1000 eller fem av 10.000, det var utemmet, sa Lee. Før han oppga at han begynte å miste tålmodigheten med et selskap som stadig vekk uttaler at de bryr seg om barna, men samtidig tilgjengeliggjør skadelig innhold for de samme barna.

Adam Mosseri svarer på spørsmål under høringen.

Stoler ikke på selskapet

Dette var den femte høringen i en serie av høringer relatert til sosiale medieplattformers potensielle skadevirkninger på barn og unge, skriver ABC News. Den kommer i etterdønningene av de mange varslersakene i Wall Street Journal.

– Siden vi har hørt fra Facebook-varsleren har vi nå større innsikt i Instagram og Facebook sin forstyrrende praksiser med tanke på hvordan de bruker sine algoritmer. I mine øyne er det på høy tid at Kongressen vedtar lovverk som forsikrer at slike selskaper holdes ansvarlig, uttalte senator John Thune.

Senatorene stilte seg kritisk til om Instagrams sikkerhetsfunksjoner egentlig er i stand til å ivareta barn og unge.

Tross at Mosseri i høringen uttalte at Instagram var opptatt av de unges ve og vel, og at de gjennomførte en rekke undersøkelser for å bedre plattformen, mente Senatorene likevel at det var «for lite, for sent».

Senator fra Connecticut, Richard Blumenthal, gikk så langt som å si at den sosiale medieplattformens små steg og selvjustis var underveldende.

– Jeg tror selvstyring basert på tillitt, ikke lenger er en meningsfull løsning, uttalte han avslutningsvis i høringen, og poengterte at høringskomiteen var villig til å ta større steg enn Mosseri tilsynelatende hadde gitt uttrykk for.

Instagram innrømmer feil i sikkerhetstiltak

En annen sentor, Marsha Blackburn fra Tennessee, avdekket også et hull i sikkerhetsfunksjonene til Instagram. Hennes ansatte hadde utgitt seg for å være en 15-åring. Men da de opprettet kontoen ble den automatisk laget som offentlig, fremfor privat.

Dette er i motsetning til hva Instagram selv uttalte i sommer, da de oppga at kontoene til barn under 16 år, som registrerte seg for første gang, skulle bli automatisk gjort private, fremfor offentlige.

– Mens Instagram påstår alle disse sikkerhetstiltakene, sørger de ikke engang for at sikkerhetstiltakene er i kraft for meg, uttalte Blackburn.

Mosseri innrømmet at det var en feil i sikkerhetsfunksjonen og at dette skulle rettes opp i fortløpende.