Blizzard skal ha kansellert World of Warcraft-mobilspill

Et planlagt mobilspill i World of Warcraft-universet er nå etter sigende kansellert. Bildet er fra den kommende WoW-utvidelsen Dragonflight.

Activision Blizzard og partner NetEase skal ha røket i tottene på hverandre om utviklingen av et mobilspill basert på World of Warcraft-verdenen. Spillet skal nå være kansellert, ettersom partene ikke ble enige om de økonomiske betingelsene, ifølge Bloomberg.

Spillet skal allerede ha vært under utvikling i tre år, men ifølge Bloombergs kilder har NetEase (Kinas nest største spillselskap, etter giganten Tencent) nå lagt ned en avdeling på over 100 utviklere som jobbet med å lage innhold til det.

Både Activision Blizzard og NetEase avslo å kommentere saken overfor Bloomberg.

Spinoff

Spillet, som hadde kodenavn Neptun, skal ha vært planlagt som et nytt massivt online-flerspillerspill (MMORPG). Det skal ikke ha vært planlagt som en direkte «kopi» av originalspillet, men heller en sidehistorie satt i en annen tidsperiode.

Blizzard og NetEase har frem til nå hatt et relativt tett samarbeid, hvor sistnevnte blant annet har fungert som utgiver for både World of Warcraft og andre Blizzard-spill i Kina. De har også vært involvert i utviklingen av mobilspillet Diablo Immortal (riktignok også tilgjengelig på PC), som tross massiv kritikk i starten ser ut til å ha blitt en økonomisk suksess.

Ferske tall viser at spillet skal ha tjent 100 millioner dollar (rundt en milliard kroner) i løpet av sine første åtte uker. Spillet ble heller ikke tilgjengelig i det gigantiske kinesiske markedet før 25. juli.

Fortsatt fem millioner WoW-spillere

Spillet med Neptun-navnet er for øvrig ikke det første mobilspillet basert på Warcraft-universet. Blizzard varslet i mai at de jobber med et strategispill kalt Warcraft Arclight Rumble, som vil minne om populære Clash Royale. Samtidig kansellerte de ifølge Bloomberg et annet Warcraft-basert spill som ville være mer i Pokémon Go-kategorien.

World of Warcraft ble først lansert i 2004, og har vært en gullgruve for Blizzard. Det er estimert at spillet fortsatt har nærmere fem millioner aktive brukere, og senere i år er det planlagt lansering av spillets neste utvidelse, Dragonflight.

Les også Microsoft kjøper Activision Blizzard for 600 milliarder kroner