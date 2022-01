Svindlet med falske QR-koder ved parkeringsautomater

Folk trodde de hadde betalte for parkering.

QR-koder er blitt en enkel måte for alle med en smarttelefon å kunne skanne inn tjenester eller nettsider. Men det er ikke alltid lurt å skanne hvilken som helst kode du ser, for de kan også utnyttes av uærlige mennesker.

I Texas har det i den siste tiden dukket opp en rekke falske QR-koder på parkeringsautomater i byene Austin, Houston og San Antonio. Bare i Austin er det rundt 900 parkeringsautomater fordelt utover, hvor falske QR-koder ble funnet på 29 av disse, melder Arstechnica.

Tar deg til en falsk side

I stedet for å sende parkerende bilister til en betalingsside for parkeringsplassen, sender QR-kodene til en falsk side som utgir seg for å tilby den samme tjenesten.

Ifølge Ars Technica er ser den falske nettsiden ganske troverdig ut, men betaler man for parkeringen blir pengene altså sendt et helt annet sted enn de bør.

Nettsiden kunne friste med en rask parkeringsordning, noe som nok hadde vært befriende om man for eksempel måtte vente på å betale på den tradisjonelle automaten.

Politiet advarte

Allerede den 20. desember i 2021 gikk politiet ut og advarte folk mot å bruke QR-koder til å betale parkeringen etter at de første svindelen ble kjent.

Samtidig forklarer parkeringsaktørene at de ikke vil ta i bruk QR-koder nettopp fordi disse kodene enkelt kan forfalskes. Og at nettsidene som lages for å lure til seg pengene dine ofte kan være vanskelig å oppfatte som lureri.

I en pressemelding sier myndighetene i Austin at de vil forsette å sjekke ut de om lag 900 parkeringsautomatene i byen. Og oppfordrer samtidig folk til å ringe 911 dersom de oppdager noen som tukler med automatene.

(Kilde: Arstechnica)

