Google gjør det enklere å motta iMessage-meldinger på Android-telefoner

Google ruller nå ut en oppdatering til Google Messages som skal gjøre det mer forståelig for Android-telefoner å motta meldinger fra de som bruker iMessage med iPhone, melder Apple Insider.

Mange bruker disse tjenestene til å sende beskjeder til hverandre og vanlig tekst er ikke sjelden noe problem. Men dersom du for eksempel gir en reaksjons-emoji på en beskjed via iMessage, har denne frem til nå dukke topp som tekstbolk hos en som bruker Google Messages.

Men angivelig skal en oppdatering være på vei, selv om vi har sjekket i morgentimene uten noe videre hell. Så det kan virke som det vil drøye noe innen det er på plass for norske brukere.

Ikke alle emojiene blir like

Enn så lenge har ikke vi fått oppdateringen.

Med oppdateringen på plass skal du nå kunne se reaksjons-emojiene du får fra en iMessage-bruker på normalt vis. Det viser seg dog at ikke alle reaksjonene vil være helt like.

Ifølge Apple Insider så vil for eksempel reaksjoner som Apple sitt eget hjerte vises som «hjerteøyne» hos den som bruker Google Messages. Et annet eksempel er latter-emojien til Apple som tilsynelatende vil vises som et latteransikt for de med Android-telefon.

Likevel er disse emojiene ganske så like hverandre i betydning, slik at man neppe vil få de store misforståelsene selv om de ikke er helt identiske.

Kom opp som uforståelig tekst for mange

Frem til nå har det altså vært en del beskjeder iMessage som har skapt undring for de som bruker en Android-telefon og Google Messages.

Et eksempel som trekkes frem er dersom en iMessage-bruker har lagt inn en reaksjon med hjerte-emoji. Da vil det komme en egen melding der det for eksempel står: Satte et hjerte ved «Vanlig SMS».

Med litt fantasi så kan man jo selvsagt tenkte seg til hva som er ment, men likevel vil vi nå tro det blir enklere nå som emojiene vises på mer normalt vis.

(Kilde: Apple Insider)

