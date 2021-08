Smarthusstandarden Matter er utsatt til 2022

Matter-protokollen, som skal la smartprodukter fra ulike merker snakke sammen, Matter

Stein Jarle Olsen 16 Aug 2021 11:22

«Denne logoen blir viktig for deg med smarthus-drøm» skrev vi på forsommeren , med henvisning til den nye standarden Matter - som har som hensikt å få «smarte» produkter fra ulike produsenter til å snakke sammen.

Standarden skulle egentlig være klar i år, men nå har Connectivity Standards Alliance, organisasjonen bak Matter, varslet at de ikke vil være klare før i 2022 .

Tidlig versjon i år

CSA forklarer at «tidslinjen er oppdatert» for å sørge for at spesifikasjoner, sertifisering og utviklerverktøyene er stabile, kan skaleres opp og møter forventningene til kvalitet og bruk på tvers av merker.

En tidlig versjon av spesifikasjonene for Matter skal være klare mot slutten av 2021, mens det altså vil ta noe lenger tid før standarden endelig er klar og de første produktene kommer på markedet.

Matter-protokollen skal altså sørge for at lyspærer, knotter og andre smarthjemprodukter fra ulike produsenter skal kunne fungere i samme økosystem.

Apple og Google er med

Om du ser Matter-logoen på et produkt skal du dermed kunne være sikker på at produktet kan kommunisere med alle andre Matter-produkter, uavhengig av produsent eller produktgenerasjon.

Det som er spesielt med Matter er den imponerende listen over selskaper som har sagt de vil støtte standarden - eksempelvis Apple, Amazon, Google, Signify (som lager Philips Hue-pærene, blant annet) og Samsung.

Eksisterende Philips Hue-pærer skal oppgraderes med Matter-støtte via en programvareoppdatering til selve «hubben», har Signify sagt. Men - det blir altså ikke før neste år.