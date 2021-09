Apple har lansert ny iPad Mini og iPad

Kommer med USB Type-C og nytt design.

Mini har et stort fokus på Apple Pencil, noe bakgrunnsbildet reflekterer.

Apple har som vanlig et lite lanseringsras på høsten, og på årets livestream, kalt «California Streaming», kunne selskapet vise frem to nye iPader.

Først ut var nye «iPad», som altså ikke har et nytt navn, og er den billigste iPaden i Apples nettbrettsortiment. Så ser den da også mer eller mindre identisk ut med tidligere modeller, med tykke rammer og den klassiske TouchID-knappen i bunnen. Designet har vært med oss i mange år, og ser fortsatt ikke til å gå av moten.

Hverken på baksiden eller fremsiden har Apple foretatt noen designsprell, så dette er i praksis en svakt oppdatert versjon av Apples allerede eksisterende iPad-modell.

Nye «vanlige» iPad, den billigste i Apples sortiment.

Får A13 Bionic-prosessor

Så hva er nytt på innsiden? Vel, først og fremst prosessoren: A13 Bionic. Ifølge Apple skal denne brikken være jevnt over 20 prosent raskere enn den vi fant i forrige modell, og har både oppgradert prosesseringsbrikke, grafikkbrikke og «Neural Engine». Prosessoren skal blant annet muliggjøre bedre maskinlæring, og viste til oversettelse av tekst i sanntid som eksempel.

A13 Bionic er brikken vi finner på innsiden av iPad Mini og iPad. Den skal være betydelig raskere enn forrige generasjon.

Apple sammenlignet også den nye iPaden med «bestselgende Chromebook og Android-nettbrett», og sa at den skulle være henholdsvis 3 og 6 ganger raskere. Hvilke produkter man sammenlignet med sa Apple ingenting om.

At A13 er en rask brikke er det uansett liten tvil om (den har tross alt allerede vært i mange suksessfulle Apple-produkter), og Apple la stor vekt på at den skal gjøre billigste iPad langt bedre i grafiske applikasjoner enn forgjengeren. I den sammenheng har de nå også lagt til støtte for første generasjons Apple Pencil (men tilsynelatende ikke nyeste generasjon).

Det skal også komme en hel drøss nytt tilbehør til den nye iPaden, blant annet fokusert mot barn og skolebruk.

Tilbehør i et bredt utvalg farger.

Nytt 12 megapikslers frontkamera

Ett av de svakere punktene på Apples billigste produkter har ofte vært frontkameraet, men her har Apple nå gått aktivt til verks. På iPad finner vi et splitter nytt 12 megapikslers frontkamera med en svært bred vidvinkel.

Kameraet skal gi bedre bildekvalitet og ytelse rund baut, men kommer også med Apples «Center Stage»-funksjon. Dette er en kameramodus som kan brukes når iPaden er satt i stasjonær posisjon og du ønsker å filme en scene med flere aktører eller der du beveger deg litt rundt. Takket være vidvinkelen vil kameraet aktivt beskjære bildet og tilpasse det som vises til hvor mange som vises og hvor du befinner deg.

Det hele er heldigitalt, men imiterer fysisk kamerabevegelse. Både front- og hovedkameraene skal ha bedre autofokus og lavlysytelse.

Videre har skjermen på 10,2 tommer nå TrueTone, noe forrige «billige» iPad var foruten. iPad får ikke 5G, men har det Apple beskriver som «Gigabit LTE».

Norsk pris starter på 3390 kroner, for 64 GB lagringsplass. Nye iPad blir lagt ut for salg fra 24. september.

Lanserte splitter ny iPad Mini

iPad Mini har USB Type-C.

Der iPad er en ren indre oppgradering over forrige modell, er nye iPad Mini et splitter nytt produkt. Mini får en skjerm på 7,9 tommer, svært små rammer og også her TrueTone. Det er tradisjonell LED-teknologi («Liquid Retina» som Apple kaller det) i skjermen, så det er stadig bare i Apples dyrere iPad-modeller (og andre Apple-produkter) at du vil finne den mer avanserte teknologien Mini LED. Skjermen skal ha en lysstyrke på maks 500 nits.

Prossesoren i Mini er imidlertid et betydelig steg over den billigere iPad-modellen; her er det A15 Bionic som driver hjulene rundt. Sammenlignet med forrige generasjon Mini skal A15 levere 2 ganger bedre ytelse i maskinlæringsapplikasjoner, og opptil 40 prosent raskere prosessorytelse. På grafikksiden skal ytelseshoppet være nærmere 80 prosent.

Så la da også Apple svært mye vekt på at iPad Mini nå var svært egnet for grafisk arbeid og redigering. I den forbindelse viste de også frem støtte for andre generasjons Apple Pencil, som selvsagt også kan festes magnetisk på siden av iPad Mini.

USB Type-C, 5G og nye kamera

Fingeravtrykksleseren befinner seg nå i toppen.

Videre er det flere andre gode nyheter for potensielle iPad Mini-kjøpere. Apple har endelig utstyrt også minstemann med den moderne og universelle USB Type-C-kontakten. Dermed trenger du ikke lenger å drasse rundt på både Lightning- og USB Type-C om iPad er det eneste produktet du har fra Apple, og USB Type-C åpner også opp for tilkobling av en lang rekke tilbehør – alt fra ultralyd til kamera ble vist frem.

iPad Mini får også 5G-støtte, noe vanlige iPad som nevnt ikke har. Noe annet vanlige iPad ikke har men som Mini nå får, er stereohøyttalere. Apple har vært flinke på å lage høyttalere i nettbrettene sine, så om de gjentar suksessen kan det fort være brukbar lyd å få her.

Kameraet på baksiden er nytt og bedre.

På kamerafronten får iPad Mini det samme frontkameraet som i nye iPad, men også et nytt hovedkamera med 12 megapiksler, f/1.8 blenderåpning og TrueTone Flash. Bildekvaliteten skal jevnt over være langt bedre enn i tidligere modeller. Ja, og «Center Stage» blir selvsagt også tilgjengelig her.

Til sist er det verdt å nevne at den nye fjøla får fingeravtrykksleser i en knapp på toppen av chassiset, siden de små rammene ikke gir plass til en frontplassert knapp som før.

Også iPad Mini blir å få fra 24. september, fra 5990 kroner med 64 GB lagring. Du kan få nettbrettet med 256 GB lagring også, og velge mellom varianter med og uten mobilnett-støtte. Fargevalgene er sort, gull, rosagull og lys lilla.

Her er alle de norske prisene:

iPad 64 GB - 3990 kroner

iPad 256 GB - 5790 kroner

iPad 64 GB + cellular - 5490 kroner

iPad 256 GB + cellular - 7290 kroner

iPad mini 64 GB - 5990 kroner

iPad mini 256 GB - 7790 kroner

iPad Mini 64 GB + cellular - 7790 kroner

iPad Mini 256 GB + cellular - 9590 kroner

