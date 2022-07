Kia med stort prishopp på EV6: - Forventer at de aller fleste vil følge etter

Kia EV6 har fått økt prisene med opp mot 60.000 kroner. Men importøren sier de vil dekke halve økningen for kunder som bestilte før 1. juli - og alt for dem som bestilte i fjor og fortsatt venter.

Den norske Kia-importøren setter opp prisene på populære EV6 på tvers av hele modellporteføljen.

Prisøkningen ligger på 50.000 kroner for innstegsmodellen EV6 med bakhjulstrekk, den minste av de to batteripakkene og utstyrsnivå Active, mens øvrige modeller har fått jekket opp prisene med helt opp mot 60.000 kroner.

– Fra aktuell til uaktuell relativt raskt

Den nevnte innstegsmodellen kostet tidligere 419.900 kroner, mens den nå altså er økt til 469.900 kroner.

Samme modell med firehjulstrekk kostet tidligere 439.900, men er nå økt til 499.900 kroner, og slik fortsetter det opp i modellutvalget. Toppmodellen EV6 GT kostet ved lansering 599.900 kroner, ble senere justert opp til 619.900 og nå til 679.900 kroner.

Fra å koste omtrent det samme som eksempelvis en Tesla Model Y Performance, vil den nå koste betydelig mer. Utstyrsnivået GT-Line, som har vært det flest EV6-kunder har bestilt, koster nå rundt 100.000 kroner mer enn en relativt likt utstyrt Volkswagen ID.4.

– 50.000 i ett jafs må vel være tilnærmet rekord i dette prissegmentet? Denne gikk fra aktuell til uaktuell relativt raskt for min del, skriver en Tek-leser på e-post.

2021-kunder slipper økningen

Kia Norge-sjef Irene Solstad forklarer:

– På lik linje med flere produsenter opplever også vi i Kia nå økte priser på råvarer. Batterier spesielt. I tillegg øker også prisene på frakt. Dette er noe vi ser i alle bransjer, bilbransjen rammes også, sier hun til Tek.no.

Økningen reflekterer en økt kostnad fra fabrikken, påpeker Solstad.

– For de kundene som fortsatt venter på bil og signerte i 2021, har vi valgt å ta støyten selv, og vi fryser bilprisen på 2021-nivå. Unntaket er EV6 GT, som vi ikke har startet levering av ennå. For dem som har bestilt frem til 1. juli tar importør halvparten av økningen, altså 25.000 kroner. Vi tar også 25.000 for alle kunder som venter på EV6 GT, sier hun.

Kia EV6 er en relativt strømlinjeformet og ikke så høyreist «SUV».

– Forventer at de aller fleste vil følge etter

– Vi forventer at de aller fleste vil følge etter de neste ukene og månedene. Vårt inntrykk så langt er at de fleste kundene våre forstår situasjonen verden er i, og vi har ikke opplevd veldig mange negative reaksjoner så langt, sier Solstad.

Hos Hyundai sier PR- og kommunikasjonssjef Øyvind Knudsen at det ikke er noen umiddelbare planer om å øke prisene på EV6s søstermodell Hyundai Ioniq 5.

Der ble imidlertid prisene justert noe i forbindelse med lanseringen av 2023-modellen av bilen tidligere i år, og senere justert ytterligere med 10.000 kroner i mai grunnet «økte kostnader». Der er prisene nå henholdsvis 499.900 kroner for den bakhjulsdrevne versjonen og 529.900 kroner for den firehjulsdrevne.

– Når det gjelder fremtiden er det alltid vanskelig å spå fremtidige markedsforhold, og man vet jo også at priser naturlig nok kan måtte endres over tid, men det foreligger ingen planer om justeringer per dags dato.

Ingen planlagt økning: Hyundai Norge sier det ikke er noen ytterligere økning planlagt for deres Ioniq 5, som jo deler mange bestanddeler med EV6.

Mange små justeringer

Også Polestar har justert opp prisene på sin Polestar 2. Her er innstegsmodellen Single motor standard range økt med 15.000 kroner, mens de to mer påkostede modellene er økt med 30.000 kroner.

Polestar økte imidlertid batteristørrelsen på den rimeligste modellen sin fra 64 til 69 kilowattimer tidligere i år, og økte med det samme prisen med 15.000 kroner. Rimeligste Polestar 2 er dermed blitt 30.000 kroner dyrere i år, den og.

Hovedkonkurrenten Tesla Model 3 koster for tiden drøye 424.000 kroner, etter at prisene er blitt justert opp to ganger i år. Først fra 384.000 til 404.000 tidlig i mars, og deretter med ytterligere 20.000 kroner noen få dager senere.

Nissan foretok nylig også en liten justering på sin Ariya, i størrelsesordenen drøyt 10.000 kroner, og BYD satte nylig opp prisen på sin Tang med 20.000 kroner. Vi kunne nevnt flere andre eksempler.

– Åpner for en overmoden diskusjon

Redaktør i bladet Motor, Peter Raaum, sier prisøkningene er en bekreftelse på at norske bilimportører mener bilkundene er villige til å betale adskillig mer enn de har gjort til nå, og han sier han er usikker på om momsintroduksjonen fra nyttår kommer til å dempe kjøpelysten noe særlig.

– Denne bilen (EV6, journ. anm.) har en leveringstid på nesten ett år. Når Norges nest største bilimportør mener den tåler en prisøkning på over 10 prosent, sier det noe om hvordan de leser utviklingen i dette markedet: De vil ikke være i nærheten av å kunne levere så mange biler at det metter etterspørselen i overskuelig fremtid, sier han til Tek.no.

– Hvis Irene Solstad har rett i at de fleste andre importørene vil gjøre det samme, så åpner det for en overmoden diskusjon om hvor lenge disse bilene skal være mer eller mindre avgiftsfrie. Biler med forbrenningsmotor forsvinner uansett ut av dette markedet - av to grunner: EU krever nullutslipp fra produsentene, og drivstoffprisene fyker i været. Skiftet skjer riktignok enda raskere med dagens avgiftspolitikk, men jeg tror så mye av momentumet i utviklingen av nye biler er i elbilens favør, at det ikke lenger er spørsmål om hvilken vei denne utviklingen går, sier Raaum.

